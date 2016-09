Župan v napadu izgubil zavest

OERSDORF – V kraju Oersdorf na severu Nemčije je neznanec v četrtek zvečer napadel in lažje poškodoval tamkajšnjega župana. Policija domneva, da je bila vzrok napada namestitev beguncev v mestu. Župan je bil na poti na sejo gradbenega odbora, ki je imel v načrtu tudi razpravo o namestitvi beguncev v mestu. Pred tem je prejel več grozilnih pisem.

Prišel od zadaj

Napadalec se je 61-letnemu Joachimu Krebschullu od zadaj približal z neke vrste kijem in ga udaril po glavi, nato pa pobegnil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Napadeni je izgubil zavest in so ga prepeljali v bolnišnico, ki pa jo je lahko kmalu zapustil.

Župan je zadnje grozilno pismo prejel v četrtek. V njem je pisalo »kdor noče poslušati, mora čutiti« in »Oersdorf prebivalcem Oersdorfa«. Grozilna pisma je prejemal že pred tem, grozili pa so tudi neposredno gradbenemu odboru. Med drugim je moral ta zaradi bombnih groženj dvakrat prekiniti sejo.

Dlje je parkiral

Policija je tokratno sejo varovala, a je Krebschull parkiral nekoliko dlje od zgradbe, neznanec pa ga je tam napadel. Policisti preiskujejo, ali za napadom morda stojijo skrajni desničarji. Teh je v Nemčiji od začetka množičnih prihodov beguncev vedno več. Ob tem ne izključujejo drugih razlogov.

Župan je bil naklonjen namestitvi beguncev v eni od hiš v mestu. Zaradi podpore tej ideji so grožnje prejemali tudi nekateri drugi lokalni uradniki.

Lokalna skupnost je na svojih spletnih straneh tako napad na župana kot vse druge grožnje obsodila in poudarila, da prav nič ne pripomorejo k širjenju dobrega glasu o njihovem kraju.