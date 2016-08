Župan Amatriceja: Mojega kraja ni več!

RIM – Najmanj 80 ljudi je umrlo v silovitem potresu, ki je včeraj v zgodnjih jutranjih urah, ko so ljudje spali, prizadel osrednjo Italijo. Na ducate ljudi je ranjenih, 150 pogrešanih, na tisoče jih je brez domov. Med žrtvami so tudi otroci. Amatrice je zravnan z zemljo, je sporočil župan Sergio Pirozzi: »Mojega kraja ni več.« Porušile so se številne zgradbe, reševalci se borijo s časom in pod ruševinami iščejo morebitne preživele, a se bojijo, da bo število umrlih še naraščalo.



Tla so se stresla ob 3.36, kar so čutili po vsej osrednji Italiji in tudi v okoli 100 kilometrov oddaljenem Rimu, v regijah Lacij, Umbrija in Marke ob jadranski obali; potresu z magnitudo 6 je sledilo več popotresnih sunkov. Najhuje je v krajih Amatrice in Accumoli blizu Rietija, okoli 100 kilometrov severovzhodno od prestolnice. Zrak je bil gost zaradi prahu, čutiti je bilo vonj po plinu. Center Amatriceja je uničen, zgradbe so zravnane s tlemi, zbegani prebivalci so se zbirali na trgih in šteli popotresne sunke: 39 jih je bilo do jutra, nekateri močnejši, z magnitudo 5,1. »Cel strop se je udrl, a me ni zadel,« pravi Maria Gianni. »Čez glavo sem si potegnila blazino, k sreči me ni zadelo, le malo po nogi.« Neka ženska, ki je z odejo prek ramen sedela pred porušenim domom, ne ve, kaj se je zgodilo s sorodniki: »To je bil eden lepših krajev v Italiji in zdaj ni ostalo nič. Ne vem, kaj bomo.« Marco iz Amatriceja, ki je le nekaj minut pred potresom vstal, ker je moral v službo, dodaja: »Vse je bilo uničeno v desetih sekundah.«



Ko se je začelo daniti, so prebivalci, pripadniki civilne zaščite in duhovniki začeli kopati po ruševinah, z lopatami in golimi rokami so pomagali buldožerjem, da bi prišli do svojcev, prijateljev, sosedov – preživelih. Odleglo jim je, ko so izpod ruševin potegnili živo žensko, takoj za njo so rešili psa. »Potrebujemo motorne žage, klešče za kovino, dvigala za odstranjevanje tramov, potrebujemo vse,« je povedal član civilne zaščite Andrea Gentili. Zavod za transfuzijo krvi je Italijane že pozval, naj donirajo kri v bolnišnici v Rietiju. Opustošenje je oživilo spomine na silovito katastrofo leta 2009, ko je v Aquili in v okolici umrlo več kot 300 ljudi. »Ne vem, kaj naj rečem, to je velika tragedija,« pravi duhovnik iz Amatriceja Savino D'Amelio, »samo upamo lahko, da ne bo še več žrtev in da bomo imeli dovolj poguma, da bomo šli naprej«.



Epicenter je bil v Norcii, kakih 170 kilometrov severovzhodno od Rima, 10 kilometrov globoko. Vodja italijanske civilne zaščite Fabrizio Curcio pravi, da je regija priljubljena med turisti, ki se tja radi umaknejo pred vročino v prestolnici, zaradi česar je tam več ljudi kot sicer. Med žrtvami naj ne bi bilo Slovencev, so sporočili z našega zunanjega ministrstva.

Večji potresi



28. decembra 1908 potres z magnitudo 7,2 z zemljo zravna Messino, drugo največje mesto na Siciliji, umre več kot 82.000 ljudi,



13. januarja 1915 v potresu z magnitudo 7 v Avezzanu v osrednji Italiji umre 32.600 ljudi,



27. julija 1930 potres magnitude 6,5 strese južno regijo Irpinia, umre 1400 ljudi,



6. maja 1976 potres magnitude 6,5 prizadene Furlanijo, umre 976 ljudi, 70.000 jih ostane brez domov,



23. novembra 1980 umre 2735 ljudi, več kot 7500 pa je ranjenih v potresu z magnitudo 6,5 in epicentrom v Eboliju,



13. decembra 1990 potres z epicentrom v morju pred Sicilijo ubije 13 ljudi in jih rani 200,



26. septembra 1997 dva potresa z magnitudo 6,4 ubijeta 11 ljudi in močno poškodujeta baziliko svetega Frančiška v Assisiju, tudi neprecenljive srednjeveške freske,



17. julija 2001 se tla zamajejo na Južnem Tirolskem, umre ženska,



31. oktobra 2002 potres z močjo 5,9 strese Campobasso, umre 30 ljudi, večinoma otrok,



6. aprila 2009 močan sunek prizadene Aquilo, mesto iz 13. stoletja, umre več kot 300 ljudi,



29. maja 2012 umre več kot 16 ljudi, 350 je ranjenih v potresu, ki prizadene območje okoli Modene; v potresu devet dni prej umre 10 ljudi.