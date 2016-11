Znani Hrvat po zmagi Trumpa: Izgubili bomo Piranski zaliv

ZAGREB – »Hrvaška bo zaradi Melanie izgubila Piranski zaliv.« To je za hrvaški portal Index dejal politični analitik Žarko Puhovski, ki po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA izpostavlja njegovo neizkušenost in naklonjenost do Rusije. »Nima pojma, kaj bi moral delati v zunanji politiki. Ni naklonjen Natu in EU, pravzaprav ni naklonjen ničemur ali nikomur, razen Putinu, ki s tem postaja gospodar sveta,« poudarja. Dodaja, da je Trump, mož Slovenke Melanie Trump, nesposoben voditi ZDA in da je amater, ki niti dneva ni preživel na javni, državni ali vojni funkciji, v roku dveh mesecev pa bo dobil največjo moč. A prav amaterstvo naj bi bila na desnem polu njegova prednost.

Puhovski se je obregnil tudi ob ankete in javno mnenjske raziskave, ki so spet napačno napovedale rezultat, tako kot že pri brexitu: »Govorimo o svetovni krizi napovedi rezultatov.«

Tako se odzivajo v svetu

Na rezultate ameriških volitev se je po poročanju STA med prvimi svetovnimi voditelji odzval ruski predsednik Vladimir Putin, ki je Donaldu Trumpu čestital in izrazil željo po boljših odnosih med Rusijo in ZDA ter po konstruktivnem dialogu. Predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je v imenu poslancev dejal, da prav tako pričakuje bolj sproščen odnos med obema državama.

Putin si želi boljših odnosov med ZDA in Rusijo v teh kritičnih razmerah, v interesu obeh držav in sveta pa je konstruktiven dialog, osnovan na enakopravnosti in spoštovanju, je v izjavi za javnost zapisal Kremelj.

Putin je Trumpa podprl že med volilno kampanjo, Trump pa je večkrat pohvalil ruskega predsednika in izrazil pripravljenost na sodelovanje z njim.

Trump bo otežil delo EU

Na rezultate volitev so se odzvali tudi v vrhu EU. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je po zmagi republikanca Trumpa poudarila, da bo EU še naprej sodelovala z ZDA. »Vezi med EU in ZDA so globlje od kakršne koli politične spremembe. Še naprej bomo sodelovali ob ponovnem odkrivanju moči Evrope. Odzval se je tudi že predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. Trumpova zmaga bo po njegovih besedah otežila delo za EU. »Težko bo. Težje kot s prejšnjimi administracijami, a to je svobodno izvoljen predsednik,« je dejal za radio Europe 1.

Prek spletnih omrežij so se odzvali tudi nekateri drugi voditelji držav. »Kakšne čudovite novice. Demokracija še živi,« je zapisal madžarski premier Viktor Orban na svojem uradnem facebooku.

Nizozemski skrajni desničar Geert Wilders je na twitterju zapisal: »Američani so si vzeli nazaj svojo zemljo.« Vodja britanske stranke Ukip Nigel Farage pa je pohvalil Trumpa, da se je pogumno boril.

Oglasila se je tudi vodja francoske skrajno desne Nacionalne fronte Marie Le Pen, ki je prek twitterja čestitala Trumpu kot »novemu predsedniku ZDA in svobodnega ameriškega naroda«, poročajo tuje agencije. Francoska skrajna desničarka je sicer že med kampanjo odločno podpirala republikanskega kandidata.