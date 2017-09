Znana Zagrebčanka udarila po Hrvatih: Gostinstvo ob Jadranu je prevara!

ZAGREB – »Želim javno povedati, da je gostinstvo na Jadranu prevara. Njihov moto je 'Pridi, odrli te bomo in nikoli več ti ni treba priti nazaj, saj bo vedno prišlo novo budalo!'.« Tako ostra je gostinka Josipa Perković, 45-letna lastnica priljubljene restavracije Fini kutić na zagrebški Martinovki.

Perkovićeva opozarja na razlike v birokraciji in inšpekcijskih nadzorih. Vsak mesecih na desetine zagrebških gostincev dobi kazni zaradi neustrezne ventilacije, nekatere objekte celo začasno zaprejo, medtem ko se zdi, da je gostinstvo ob Jadranu izvzeto iz zapletenih birokratskih postopkov in obiskov inšpektorjev. Tudi sama dobiva na stotine kun kazni, pa tudi če inšpektorji po anonimnih prijavah ne najdejo ničesar, mora gostinec prevzeti stroške inšpekcije. »Da o kakovosti hrane in cen sploh ne govorimo,« je dejala za Jutarnji list.

Mastne marže

Letos je Perkovićeva nekaj dopusta preživela na jugu Dalmacije. Pravi, da so se gostinci ob navalu turistov maksimalno angažirali in pripravili improvizirane jedi, s katerimi ustvarjajo mastne marže, ki se jih ne bi sramovali niti v najpohlepnejših korporacijah. Med drugim omenja dagnje na buzaro. Nabavna cena je osem kun za kilogram, kar je slišala na lastna ušesa, porcija v gostilni pa je 150 kun. Pri tem je kritična tudi do načina priprave. V njeni gostilni je nabavna cena dagenj 25 kun za kilogram, porcijo pa prodajo za 45 in s tem (in s prodajo drugih jedi) pokrivajo poslovanje vse leto. V njeni gostilni ni mikrovalovke niti hladilnika, s čimer jamčijo kakovost in svežino hrane.

»Ne dovolim, da iz mene delajo budalo«

Med pohajkovanjem po Dalmaciji je ugotovila, da večina gostincev prodaja Cromarisove ribe. Te stanejo okoli 50 kun za kilogramov, gostinci pa jo prodajajo kot vrhunsko in za vrtoglavih 650 kun. »Nič nimam proti Cromarisovim ribam, dobre so, vendar je ne moreš prodati po 13-krat večji ceni. Razumem, da želi vsak zaslužiti, ne dovolim pa si, da iz mene delajo budalo,« je ogorčena Perkovićeva. Razžalostilo pa jo je tudi, ko je v neki znani dalmatinski gostilni na mizo prišla juha pripravljena kar iz vrečice.

Pa dober tek!