Zlorabili Zorana Jankovića?

MOSKVA, LJUBLJANA – Ruski časopis Rossiiskaya Gazeta je po poročanju The Moscow Times objavil popravek izjave slovenskega župana o krimskem polotoku, ki so jo pred tem objavili. Kot navajajo tuji mediji – o tem dogodku poročajo tudi Newsweek, Rferl.org, KyivPost, Uatoday, ... –, je omenjeni ruski časopis zapisal, da naj bi Zoran Janković izjavil, da je Slovenija ena prvih evropskih držav, ki je priznala referendum iz leta 2014 na omenjenem polotoku. Na članek naj bi se kaj hitro odzvala slovenska ambasada v Rusiji. Kot citira The Moscow Times, so od tam sporočili: »Župan Ljubljane ni govoril z novinarji Rossiiskaya Gazeta o referendumu na Krimu, niti ga ni omenjal med dnevi Moskve v Ljubljani (konec septembra, op.p.).« Prav tako so dodali, da Slovenija spoštuje ozemeljsko integriteto Ukrajine in v povezavi s tem ne priznava rezultatov referenduma na Krimu, niti nelegalne ankesacije, ki da predstavlja kršitve mednarodnega prava.

Vprašanja smo naslovili tudi na Mestno občino Ljubljana, kjer županuje Zoran Janković. Njegovo plat zgodbe bomo objavili, ko prejmemo odgovore.