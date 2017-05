Živi fosili

Najstarejša trta na svetu je do zdaj potemtakem živela že življenje šestih ljudi, če preračunamo, da je povprečna življenjska doba človeka 71,4 leta. To je le kapljica v morje ob neverjetnih življenjskih dobah nekaterih živih organizmov našega planeta, ki že stoletja in tisočletja nemo opazujejo menjavanje generacij.



1. Balearski otoki, Španija: pod morsko gladino, nekje med Ibizo in Formentero, se razteza skoraj 16 kilometrov dolg pas morske trave, ki velja za najstarejši še živeči organizem na svetu. Na dnu naj bi cvetela in rojevala plodove že več kot 100.000 let, zato so bolj romantično navdihnjeni prepričani, da pogled nanjo ponuja svojevrstno popotovanje skozi prostor in čas.



2. Nacionalni gozd Fishlake, Utah, ZDA: le streljaj od gorskega jezera v nacionalnem parku ameriške zvezne države Utah se v nebo dviguje kolonija mogočnih dreves, imenovanih tudi trepetajoči velikani, katerih skupen koreninski sistem naj bi bil starejši od 80.000 let. Če pa vas ne prepriča zgolj s starostjo, je prav tako impresivno tudi, da ni le eden od najstarejših organizmov na svetu, ampak tudi najtežji. Iz enega samega koreninskega sistema se namreč dviguje več kot 40.000 debel, vse skupaj pa tehta šest tisoč ton. Žal naj bi ta veličastni sestav zaradi kombinacije suše, bolezni in mrčesa počasi umiral.



3. Antarktika: pod ledeno skorjo ledenega morja pri Antarktiki, vsaj 30 metrov globoko, živijo morske spužve, po prepričanju znanstvenikov stare več kot 15.000 let. Ledeno mrzla klima Arktičnega oceana naj bi namreč pošteno upočasnila biološke procese in botrovala njihovi izjemni življenjski dobi. Ti nevretenčarji belkastih in bledo rumenkastih odtenkov zrastejo skoraj do dva metra visoko in so široki slabega 1,4 metra.



4. Sveta Helena: prvih 50 let je preživel na tropskih Sejšelih, nato pa – kot darilo tedanjemu guvernerju – v 19. stoletju prišel na otoček Sveta Helena. In videl, kako se je zamenjalo že 28 guvernerjev. To je življenje želve Jonathana, s častitljivimi 184 leti najstarejše živali na zemlji. Čeprav sta mu v zadnjih letih začela pešati vid in voh, so znanstveniki prepričani, da bo z lahkoto dosegel dvestotico.



5. Nova Zelandija: Henry spominja na kuščarja, a ima precej več skupnega z izumrlimi dinozavri. Je namreč najstarejša tutuara, predstavnik prakuščarjev, ki so razcvet doživljali pred 200 milijoni let. Ki pa si ni pridobil posebnega statusa le zaradi tega ali dejstva, da živi že 120 let, ampak ker je pred komaj devetimi leti v prvo postal oče. S čimer ni pritegnil le pozornosti svetovne javnosti, temveč ga je na njegovem domu v novozelandskem muzeju Southland Museum obiskal celo princ Harry.



6. Nemčija: ljubitelji cvetja, vašo pozornost in obisk si vsekakor zasluži nemško mesto Hildesheim, saj se po zidovih tamkajšnje katedrale vzpenja dobrih deset metrov visok grm šipka, divje vrtnice, ki je star najmanj 700 let, čeprav je večina prepričanih, da je že prekoračil 1000. rojstni dan. Najstarejši vrtnici na svetu ni prišlo do živega niti bombardiranje katedrale med drugo svetovno vojno, saj so ga korenine preživele, grm pa je na novo zaživel in zrastel.



7. Kreta, Grčija: v le redkokatero drevo bulji in ga občuduje 20.000 ljudi na leto. Toda oljka v vasici Ano Vouves na grškem otoku Kreta pač ni katero koli drevo. Ne le da ji znanstveniki pripisujejo že približno 4000 let, s čimer se umešča med elito najstarejših na svetu, temveč še danes obrodi olive. Poleg tega je bila leta 1997 razglašena za nacionalni spomenik, pred osmimi leti pa je dobila še svoj muzej.