Zgodba z ulice: brezdomec zaslužil tudi 260 evrov na dan

SCUNTHORPE – Leto in pol je 33-letni Trevor Smith preživel na ulici. Ni prosil. A dobri ljudje, ki so šli mimo njega, so mu vseeno dajali denar. Tako mu je na dan uspelo zbrati tudi po 260 evrov (preračunano po današnjem tečaju iz 220 funtov). Tega denarja pa ni privarčeval, saj je bil v tistem času odvisen od drog. Vsega je zapravil, danes, ko gleda nazaj, pa pravi, da bi bilo boljše, če bi mu dobrotniki dali hrano in oblačila, saj je to bistveno, kar je potreboval. Denar mu je le omogočil, da je zlahka prišel do drog.

Trevor je zdaj svoje življenje uredil, danes pa pomaga drugim brezdomcem. Bil je v njihovi koži in ve, kako jim je.