Zelo dobro skriva svojih 3000 let

Španski arheologi so blizu južnega egiptovskega mesta Luksor odkrili tisočletja staro mumijo, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za starine in še, da je najdba v izjemno dobrem stanju.



Mumija, najverjetneje iz obdobja med letoma 1075 in 664 pred našim štetjem, je bila v grobnici na zahodnem bregu reke Nil, kakšnih 700 kilometrov južno od Kaira. Ovita v platno, premazano z mavcem, je v barvitem lesenem sarkofagu pokopana v bližini svetišča iz obdobja kralja Tutmozisa III. iz četrtega stoletja, ki je staremu Egiptu vladal od 1472 pr. n. št. do svoje smrti 1449 pr. n. št. Med vladanjem je vodil 17 bojnih pohodov v Azijo, kar osemkrat prodrl do Evfrata, zavzel je Palestino in Sirijo in ju priključil Egiptu.



Grobnica je najverjetneje pripadala plemiču Amenrenefu, ki je nosil naziv služabnik kraljevih, je sporočilo ministrstvo. Vodja arheološke ekipe Myriam Seco Alvarez je povedala, da je mumija okrašena s številnimi barvitimi okrasji, povezanimi z religioznimi simboli starodavnega Egipta, denimo boginjo Izido in štirimi Horovimi sinovi.



Luksor, mesto s pol milijona prebivalcev na bregovih Nila na jugu Egipta, je eno najpomembnejših središč egiptovske turistične industrije, pravzaprav muzej na prostem, obdan in prepleten s svetišči in grobnicami faraonov in drugimi zanimivostmi, med katerimi je hotel Winter Palace, v katerem je Agatha Christie spisala roman Umor na Nilu. Izkopavanje in obnova svetišča, kjer so našli zadnjo od grobnic, v njej pa mumijo, sta se začeli leta 2008 in sta rezultat sodelovanja egiptovskega ministrstva in seviljske akademije lepih umetnosti. Večina grobnic v Luksorju je zaprta, pa tudi tiste, ki so za javnost odprte, občasno zaprejo, da si opomorejo od škodljivih učinkov obiskovalcev, zlasti povečane vlažnosti.