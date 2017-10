»Želim slediti volji ljudi, da Katalonija postane neodvisna država«

BARCELONA – Katalonski regionalni voditelj Carles Puigdemont namerava izpolniti voljo ljudi, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike. A kot je dejal v današnjem nagovoru v katalonskem parlamentu, bi s tem procesom nekaj tednov počakal in najprej rešitev iskal v dialogu z Madridom. Ljudje so na referendumu 1. oktobra izrazili podporo neodvisnosti Katalonije, je dejal Puigdemont in zatrdil, da bo to njihovo voljo uresničil. »Danes sprejemam mandat, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike.« A kot je dodal, bi bilo treba ta proces za zdaj zamrzniti in najprej dati priložnost dialogu. »Predlagam preložitev razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi lahko vodili dialog,« je pojasnil in špansko vlado pozval, naj »posluša, morda ne nas, ampak koga drugega«.

Volja ljudi je resda, da se odcepijo od Španije, a kot je dejal Puigdemont, si želi tudi umiriti razmere. Obsodil je dejanja španske vlade, ki je poskušala na vse načine preprečiti glasovanje, a obenem priznal, da sta obe strani zaskrbljeni glede prihodnosti. »Vsi smo del iste skupnosti in naprej moramo skupaj. Edina pot naprej sta demokracija in mir,« je še dejal po poročanju BBC.