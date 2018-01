Želijo oblasti zaščititi Ivanovićevega morilca?

BEOGRAD, PRIŠTINA – Srbske oblasti so kritične do odločitve Prištine, ki zavrača sodelovanje Beograda pri preiskavi nedavnega umora vidnega političnega predstavnika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića na Kosovu. Kot je poudaril srbski notranji minister Nebojša Stefanović, želijo kosovske oblasti preprečiti razkritje motivov, storilcev in naročnikov umora.

Beograd zahteva sodelovanje pri preiskavi

Kosovski premier Ramush Haradinaj je napovedal, da bodo za preiskavo umora pristojni le kosovski preiskovalci, je pa dobrodošla izmenjava informacij s srbskimi oblastmi, poročajo tuje tiskovne agencije. Beograd je po umoru na misijo EU Eulex, misijo ZN Unmik ter kosovske oblasti naslovil zahtevo po sodelovanju pri preiskavi.

Kosovska policija je medtem sporočila, da so ugotovili identiteto človeka, ki je lani kupil avtomobil, iz katerega je bil pred prostori svoje stranke v Kosovski Mitrovici ustreljen Ivanović. Šlo naj bi za človeka, ki živi v Srbiji, pa tudi med letoma 2009 in 2017 je bil avtomobil opel astra v lasti ljudi v Srbiji. Tiskovni predstavnik policije v Severni Mitrovici sicer novinarjem ni želel pojasniti, ali gre za Srbe ali Albance, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Oliver Ivanović s sinom. Vir: Twitter/Milena Ivanović

Napačna sled in zavajanje javnosti?

Predsednik odbora za Kosovo v srbskem parlamentu Milovan Drecun je danes poudaril, da gre pri avtomobilu, ki so ga našli blizu kraja umora, za napačno sled in za zavajanje javnosti, dokler ne bodo oblasti odkrile ključnih dokazov. Kot je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug, bi morda morali preiskavo usmeriti proti Haradinaju ali predsedniku kosovskega parlamenta Kadriju Veseliju, ne kot organizatorjema umora, temveč kot tistima, ki hočeta prikriti, kaj se je zgodilo ter preiskavo usmeriti v napačno smer.

Zaostritev odnosov med državama

Zaradi umora so se zaostrili odnosi med Beogradom in Prištino. Srbija je tako v sredo prekinila dialog o normalizaciji odnosov s Kosovom, ki poteka pod okriljem EU. Vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je sporočil, da Srbija v dialogu ne bo sodelovala, dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o umoru.