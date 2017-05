Zeleni Dunaj

Mesto Dunaj je bilo s premišljeno in odprto politiko že osmo leto zapored izbrano za mesto z najvišjo kakovostjo življenja na svetu. To potrjujejo tudi milijoni turistov, ki ga vsako leto obiščejo, in seveda domačini ter prepričani ustvarjalci lestvice Mercer, ki vsako leto po različnih kriterijih razvrstijo 231 svetovnih metropol. Za občutek povejmo, da je na drugem mestu Zürich, Ljubljana pa je na 76. mestu, dve pred Budimpešto.



Ključ do uspeha Dunaja se skriva v zavesti, da je mesto v prvi vrsti namenjeno svojim prebivalcem in da se njegova moč skriva v zdravem okolju in mešanju kultur. Vsak, ki je kdaj obiskal Dunaj, dobro ve, da je javni promet odlično organiziran, mesto se ne utaplja v oblakih smoga niti med vrhunci prometne obremenjenosti. Kako je to mogoče v prestolnici, ki ima z okolico približno 2,6 milijona prebivalcev?



Eden izmed odgovorov je nedvomno prehod od infrastrukture, ki je namenjena avtomobilskemu prometu, do urbanega središča s kolesarjem naklonjeno prometno ureditvijo. Leto 2013 je Dunaj razglasil za kolesarsko leto in gostil mednarodno konferenco Velo City, ki se je je udeležilo 1300 strokovnjakov za kolesarjenje in urbanizem z vseh koncev sveta. Takrat so tudi razvili aplikacije za mobilnike, ki kolesarjem pomagajo od znamenitosti do znamenitosti. Še več, vsak teden se po mestu odvijajo tovrstni dogodki, od brezplačnih delavnic popravila koles za ženske do bolšjih sejmov z rabljenimi kolesi in opremo. Izkazalo se je, da se kolesarjenje odlično povezuje tudi z zdravim okoljem in odgovornim načinom življenja.



V mestu se je razvila močna kolesarska kultura, ki poleg klasičnih turističnih znamenitosti zajema tudi različne restavracije, prodajalne, naravne znamenitosti in tržnice. Mesto je s prehodom na do okolja prijazno politiko – Dunaj je prehransko in energetsko samozadosten – postavilo infrastrukturo, ki je že sama po sebi doživetje, poleg tega se je razvil ustvarjalen in s tehnologijo podprt mikroturizem, ki združuje splošno turistično ponudbo in zadovolji najrazličnejše želje obiskovalcev. Tam so restavracije s hrano iz vseh kotičkov sveta, široka je paleta kulturnih in zabavnih prireditev za vse okuse, da ne govorimo o bogati zgodovini prestolnice nekdanje velesile.



Dan za ljubitelje zdrave hrane



V turistični ponudbi so številne kolesarske poti po mestu, ki jih lahko prilagodimo svojim interesom in zmogljivosti. Navajamo primer poti za ljubitelje zdrave organske hrane in vina.



8.00–9.00 Vegetarijanski organski zajtrk v restavraciji Naturkost St. Josef



9.15–10.15 Masaža v salonu Stressdeponie z organskimi olji in mazili iz pravične trgovine



10.15–10.45 Obisk prodajalne spominkov Wald & Wiese (iz urbanih čebelnjakov)



10.45 –13.15 Ogled mesta na kolesu citybike (zanimivosti si lahko sami izbiramo)



13.15–14.45 Organsko kosilo v restavraciji Wrenkh in sladoled v slaščičarni Eis-Greissler



15.00–15.15 Nakup hrane za piknik v pekarni Joseph – Brot vom Pheinsten ali na največji evropski organski kmečki tržnici (le ob petkih in sobotah)



15.15–15.45 S Stephansplatza se s kolesarskim taksijem faxi odpeljemo v Prater



15.45–16.45 Romantično kolesarjenje do prostora za piknike pri čistem jezeru Heustadlwasser



18.00–19.30 Vožnja v zelenem taksiju do vinograda Grizling v 19. okrožju



18.30–19.30 Večerni sprehod in vrnitev v mesto na večerjo v restavracijo Cristine Rojik Die Biowirtin Dan za ljubitelje zdrave hrane