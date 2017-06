Že desetletniki  se urijo za vojake

Učenci osnovne šole številka štiri iz Pjongjanga v Severni Koreji so javno prikazali svoje vojaške spretnosti, ko so preskakovali ovire, se plazili po tleh in nosili lažno orožje. Razlog za prireditev je bilo praznovanje dneva otroške zveze Koreje Kim Džong Una. Učitelji so pojasnili, da je namen razvijanja vojaških spretnosti, da bi bili otroci sposobni braniti svojo državo in vrhovnega vodjo.



Potem ko je Myong Hyon Jong uspešno premagala poligon z ovirami, je povedala, da bi bila rada vojakinja, ko bo velika. Njen najljubši predmet je sicer matematika. »Moramo se pripraviti, da bomo branili našo državo,« je odločno povedala desetletnica. Njena učiteljica Ri Su Ryon je dodala: »Pri otrocih bi radi prebudili željo po branjenju naše domovine, ko bodo odrasli. Moramo jih fizično in psihično pripraviti na to, da bodo premagali naše sovražnike.« Z jedrskim orožjem oborožena Severna Koreja je tehnično še vedno v sporu s sosedo, potem ko se korejska vojna ni končala z mirovnim sporazumom, temveč premirjem. Prepričani so tudi, da jih nameravajo napasti Združene države Amerike, s čimer so opravičevali izgradnjo jedrske bombe in raket – zadnjo so preizkusili minuli teden. Vsi otroci Severne Koreje so avtomatično člani omenjene otroške zveze – njihove uniforme spominjajo na pionirske, ki so bile nekoč razširjene po vseh komunističnih državah.



Od začetka leta 2016 je vodja izvedel dva jedrska testa in vrsto izstrelitve raket. Cilj je, da bi razvili raketo, ki bi lahko bojno konico ponesla do ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump se je zaklel, da tega ne bo dovolil.



Učiteljica Ri je tudi sama premagala poligon. »Vrgla sem ročno granato z željo, da bi pobila vse sovražnike, ki bi napadli našo državo.«



S članstvom v otroških zvezah si vladajoče strukture zagotovijo zvestobo otrok že v njihovih zgodnjih letih. Ustanovili so jo leta 1946, 6. junij je njihov državni praznik, takrat organizirajo številne športne dogodke po šolah po vsej državi. »Ob tej priložnosti se ljudje spomnijo globokih čustev in nesmrtnih žrtev naših voditeljev,« so zapisali v uradni izjavi osrednje korejske tiskovne agencije.