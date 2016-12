Že 20 let tudi izbor za traktor leta

Izbor je pred dvajsetimi leti začela italijanska revija za kmetijsko tehniko Trattori, komisija pa je imela tri člane. Nato so se natečaju priključile številne države, danes jih je 23: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Nizozemska, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo in, od leta 2005 – Slovenija. V komisiji za izbor so novinarji s področja kmetijske tehnike oziroma iz medijev, ki to pokrivajo. Slovenijo predstavlja mag. Marjan Dolenšek, ki piše o kmetijski tehniki za revijo Kmetovalec. Podelitev priznanj je na enem izmed sejmov kmetijske mehanizacije, kot so Agritechnica, Eima, Sima, Fima, Agribex, Fieragricola.



Naj se izziv začne



V izboru za traktor leta velja nekaj pravil. Kandidate je treba predstaviti komisiji na tako imenovanem kick off dogodku Naj se izziv začne (Let the Challenge Begin). Traktorji morajo biti poleg tega v proizvodnji in ne smejo sodelovati tisti, ki so bili finalisti prejšnja leta. Vsaka blagovna znamka lahko sodeluje z le enim modelom v posamezni kategoriji. Komisija konec junija izbere finaliste: v ožji izbor za traktor leta se jih uvrsti sedem, pet za vsestranski traktor in štirje za najboljši specializirani traktor. Vsi finalisti sodelujejo tudi v izboru za najboljši traktor po obliki in vsi lahko uporabljajo napis finalist izbora traktorja leta, nagrajenci pa logotip izbora. Pred končno odločitvijo se predstavijo komisiji tudi pri praktičnem delu. Vodilo komisije je, da imajo zmagovalci najboljše tehnologije in rešitve, ki so dostopne na tržišču. Informacije o izboru so tudi na spletni strani www.tractoroftheyear.com Zadnjih nekaj let dogodek sponzorira proizvajalec pnevmatik Trelleborg.



Več kot 70 konjev



V kategoriji traktor leta se pri izboru upošteva parametre, vezane na motor, transmisijo, elektroniko, hidravlični sistem, udobje kabine, inovativne tehnične rešitve, dodatno opremo in obliko. V tej kategoriji so (močnejši) traktorji za poljedelstvo. V kategoriji najboljši vsestranski traktor lahko sodelujejo tisti, ki imajo več kot 70 KM, maksimalno štiri valje in največjo dopustno skupno maso 8500 kg. Glasovalni parametri so: motor, transmisija, hidravlični sistem, udobje, inovativne tehnične rešitve, dodatna oprema, oblika in vsestranskost. V kategoriji najboljši specializirani traktorji lahko sodelujejo sadjarsko-vinogradniški (ozkokolotečni) in gorski traktorji. Pri njih se ocenjuje motor, transmisija, udobje, okretnost in oblika. V kategoriji najboljši traktor po obliki sodelujejo vsi finalisti, glasovalni parameter pa je, seveda, dizajn.



V Bologni je novembra nagrado traktor leta 2017 dobil case IH optum 300 CVX. Najboljši vsestranski traktor 2017. je postal new holland T5.120. Med specializiranimi je najboljši antonio carraro tony 9800 TR. Naziv najboljši traktor po obliki 2017. je bil podeljen deutz fahru 6215 RCshift.