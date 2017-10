Zdaj asteroid še mimo Zemlje, čez leta jo bo morda zadel

PARIZ – Razmeroma blizu Zemlje bo v četrtek zjutraj potoval asteroid 2012 TC4. Raziskovalci bodo imeli redko priložnost za proučevanje sicer zelo malo verjetnega scenarija, da bi ta asteroid leta 2079 zadel Zemljo. Asteroid bo potoval le malo nad višino 36.000 kilometrov, na kateri Zemljo obkroža na stotine satelitov. A Mike Kelley iz Nase poudarja, da asteroid niti zanje ne pomeni nevarnosti. »TC4 opazujemo že dva meseca, tako da imamo natančno informacijo o njegovem položaju, kar omogoča tudi zelo natančen izračun njegovega gibanja. Asteroid ne bo prešel v Zemljino orbito ali dosegel njenih satelitov.«



Leta 2079 trk?

Po izračunih Rüdigerja Jehna iz Evropske vesoljske agencije se bo TC4 na svoji 609-dnevni poti okoli Sonca Zemlji ponovno približal v letih 2050 in 2079. Kot je za AFP pojasnil Jehn, je danes že jasno, da leta 2050 ne bo zadel Zemlje, bi se pa to po njegovih izračunih lahko zgodilo leta 2079. Verjetnost takšnega scenarija je še vedno zelo majhna in jo ocenjujejo na 1 : 750. Tovrstna potovanja asteroidov so pravzaprav precej pogosta. Vsako leto Zemljo na podobni razdalji preletijo približno tri takšna nebesna telesa. TC4 je nekaj posebnega zato, ker so ga izbrali za testiranje mednarodnega opozorilnega sistema pred asteroidi, ki so ga razvili v mreži observatorijev, univerz in laboratorijev po svetu.

TC4 se bo Zemlji najbolj približal v četrtek ob 7.41 po srednjeevropskem času, in sicer v Južni Avstraliji. S prostim očesom ga ne bo mogoče videti, prav tako ne bodo zadostovali običajni daljnogledi. Iz evropskih observatorijev ga bo mogoče v noči na četrtek videti nekje do četrte ure zjutraj.