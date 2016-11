ZDA Hrvatom dale posnetek in zminirale arbitražo? Tako so se odzvali Američani

LJUBLJANA – Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani je danes zanikalo navedbe, da so ZDA Hrvaški predale posnetke pogovorov med slovenskim članom arbitražnega sodišča Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik, zaradi katerih je Hrvaška odstopila od arbitražnega sporazuma. Poudarili so, da gre za dvostranski spor, do katerega se ne opredeljujejo.

»Zanikamo navedbe, da so ZDA Hrvaški predale posnetke v zvezi z arbitražo o meji. Jasno smo povedali, tako Sloveniji kot Hrvaški, da se v tem nesoglasju ne opredeljujemo. Reševanje bilateralnih sporov med državama članicama EU in Nata je na strani obeh vlad in prepričani smo, da bosta našli rešitev,« so v odzivu zapisali na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani.

S tem so se odzvali na trditev ustavnega sodnika Mitje Deisingerja, ki je v pogovoru za četrtkovo izdajo tednika Demokracija dejal, da mu je hrvaški ustavni sodnik Mato Arlović povedal, da je Hrvaška posnetek spornega telefonskega pogovora dobila od ZDA.

»Njega so takrat poklicali na zunanje ministrstvo, prišli so Američani, njihove tajne službe so sledile in odkrile ta posnetek in ga dale Hrvaški z nasvetom, naj zdaj škodujejo Sloveniji v arbitražnem sporazumu, saj gre Slovenija mimo sankcij EU in nasprotuje ZDA v odnosu do Rusije. Naj zaradi našega odnosa z Rusijo izkoristijo to proti Sloveniji,« je povedal Deisinger. Dodal je, da so s tem ZDA želele disciplinirati Slovenijo zaradi njenega odnosa do Rusije.

Incident

Hrvaška je od arbitražnega sporazuma iz leta 2009 odstopila lani po incidentu, ko sta se v prisluhe med telefonskim pogovorom na navadni liniji med Dunajem in Ljubljano ujela slovenski arbiter Jernej Sekolec in slovenska agentka Simona Drenik. Šlo je za pogovora 5. novembra 2014 in 11. januarja 2015. Transkripte pogovorov so 22. julija lani prvi objavili hrvaški mediji.