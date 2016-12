Zato bo leto 2016 trajalo dlje, kot pričakujete

LONDON – Odštevanju do novega leta bo letos dodana dodatna sekunda, zato bo leto 2017 prišlo s sekundnim zamikom. Gre za uskladitev koordiniranega univerzalnega časa (UTC) z rotacijo Zemlje okoli svoje osi. Do zdaj so opravili že 26 tovrstnih uskladitev časa, poroča britanski BBC.

Univerzalni koordinirani čas je določen z množico atomskih ur, ki so natančnejše, kot je vrtenje Zemlje. Da bi se oba časa uskladila, je treba občasno dodati sekundo. Tako se oba časa uskladita do največje razlike okoli 0,9 sekunde, piše v spletni enciklopediji Wikipedija.

Rotacija Zemlje ni povsem predvidljiva

Tovrstno usklajevanje je bilo uvedeno leta 1972 in doslej je bilo »vstavljenih« že 26 sekund, zadnja 30. junija 2015. Naslednja je na vrsti nocoj.

»Časomerilci« si sicer niso enotni, ali bi to prestopno sekundo še uporabljali ali pa bi jo dodali kako drugače. Dodatna sekunda namreč povzroča težave tudi pri nekaterih računalniških sistemih, saj jo je običajno treba dodati ročno, ker se po navadi za uporabo prestopne sekunde dogovorijo največ pol leta vnaprej.

Ker spremembe v rotaciji Zemlje okoli njene osi niso povsem predvidljive, prestopne sekunde prihajajo ob nerednih časovnih intervalih, je za BBC pojasnil Peter Whibberley iz britanskega nacionalnega fizikalnega laboratorija (NPL).

»Ročno dodajanje te prestopne sekunde v računalniške sisteme lahko ustvari težave pri njihovi sinhronizaciji, kar je še posebej pomembno pri finančnih sistemih, borzah in podobnih sistemih, ki slonijo na natančni določitvi časa,« je še pojasnil Whibberley.