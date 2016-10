Zaročenec jih ima 12, izvoljenka leto manj

KAIRO – Približno 120 kilometrov severno od Kaira so imeli ondan poroko, kakršno si privoščijo v Egiptu: prepevali so pevci, stresale so se trebušne plesalke, bilo je veselo. Da bi še stopnjeval veselo razpoloženje, je Naser Hasan sporočil, da se bo poročil tudi mlajši sin Omar, in sicer s sestrično Garam. Omar ima šele 12 let, zaročenka sestrična še leto manj, toda kljub temu »ni bilo nič neprimernega«, so udeleženci pozneje razložili novinarju egiptovskega časopisa Al Vatan, saj je šlo vendar za zaroko, ne poroko.

Digitalni mediji so slike nesrečnih otrok ponesli čez peščene puščave po Egiptu in po svetu in zgražanje je bilo vsesplošno, saj sta otroka na fotografijah kot v poročni opravi. Olje na ogenj je prililo očetovo zagovarjanje poroke, češ da je treba Omarja in Garam »zaščititi, preden prideta v deviantno obdobje«, kot očitno v tej afriški državi poimenujejo puberteto. Slike niso zgolj prispele na strani tamkajšnjih časopisov, ampak so jih obsodili tako aktivisti za človekove pravice kot tudi vrhovna islamska avtoriteta v Egiptu Kalid Omran, ki je pozval državne institucije, naj vložijo več naporov v zaustavitev porok mladoletnih parov. Oče Hasan je še pojasnil, da je 12-letni Omar »od nekdaj ljubil Garam tako močno, da je govoril, da jo bo poročil, ko odraste«. Dodal je še, da sta otroka več kot zrela za njuna leta, da imata vzajemno razvita »močna čustva«.

Čeprav egiptovski zakoni prepovedujejo poroko pred 18. letom, naj bi bila po Unicefovih podatkih vsaka šesta Egipčanka poročena pred polnoletnostjo. Starši take poroke prijavijo, ko njihovi otroci postanejo polnoletni; otroke, ki se rodijo mladoletnim staršem iz tovrstnih zakonskih zvez, pa prav tako skrivajo do polnoletnosti staršev. Posledično taki otroci nimajo dostopa do javnega zdravstva in izobraževanja.