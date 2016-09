Zaradi vina v zapor?

Gostilničarju iz Augsburga na Bavarskem grozijo z do tremi leti zaporne kazni, ker je policija med preiskavo njegovega lokala našla štiri steklenice tako imenovanega firerjevega vina. Na etiketi vsake steklenice je fotografija Adolfa Hitlerja, na eni pa je bil še nacistični pozdrav Sieg Heil, je poročal lokalni časnik.



Potem ko je neka stranka v baru opazila steklenice z žaljivimi etiketami, je poklicala policijo in može postave opozorila na prepovedano vino. Michael Jakob, policijski predstavnik, je pojasnil, da za zdaj nimajo nobenega dokaza, da je 49-letni gostilničar kakor koli povezan z desničarji. Policiji je povedal, da so mu steklenice podarili in da so se mu zdele zabavne, je še dodal predstavnik. Lastnik gostilne je obenem še zatrdil, da ni vedel, da sta v Nemčiji etiketiranje in označevanje, ki vsebujeta nacistično ikonografijo in sta kakor koli povezani z nacizmom, prepovedani – izjemoma je to dovoljeno v izobraževalne namene pa tudi za satiro. Policisti še preiskujejo, ali je kršil 86. člen nemške ustave, ki prepoveduje uporabo simbolov, povezanih s protiustavnimi institucijami. Ljudje, ki jih spoznajo za krive kršenja tega zakona, so navadno kaznovani z ječo, po zakonu do tri leta, ali pa plačilom globe. Nemčija ima zelo stroge zakone, ki se nanašajo na to, kako ljudje govorijo o simbolih, povezanih z nacistično preteklostjo, ali jih razkazujejo, posameznike, ki jih sumijo poveličevanja Hitlerjeve vladavine, pa navadno obišče policija in opravi preiskavo. Julija so oblasti izvedle prvo vsedržavno akcijo, usmerjeno proti posameznikom, osumljenim, da prek različnih skupin na facebooku pojejo hvalospeve nacističnemu režimu.



Razkazovanje in prodaja nacističnih spominkov sta prepovedana, vendar samo v Nemčiji. Prek svetovnega spleta je mogoče naročiti vsemogoče, od podstavkov za kozarce do Hitlerjevega olja, vse pa vam pošljejo iz tujine. Nacistična ikonografija je v zadnjem času postala priljubljena zlasti v Aziji. Italija, nemška vojna zaveznica, denimo dovoli prodajo Hitlerjevega vina in tudi piva. Na italijanskih bencinskih črpalkah je menda mogoče dobiti spominke z nacističnimi simboli, ki jih prodajajo turistom – doslej še brez kazni.