Zaradi tekmovalnih staršev odpovedali otroško tekmovanje

ST. GALLEN – V švicarskem mestu St. Gallen so ob začetku šolskega leta odpovedali tekmovanje v teku otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, saj so oblasti ugotovile, da so starši preveč tekmovalni in da na otroke vršijo ogromen pritisk.

Otroško tekmovanje v teku je na tem območju tradicija že več kot 20 let, poroča St Galler Tagsblatt, ki dodaja, da se je v zadnjih letih sprevrglo v pravo tekmovanje »za velike« – njihove starše. Ti naj bi s pritiskom na otroke povsem zašli s prave poti, hkrati je bilo vse več pritiska tudi na sodnike, ki naj bi po mnenju staršev svojega dela ne opravili dovolj dobro.

Predlagali tehnologijo fotofiniša in počasnih posnetkov



Nekateri starši so šli tako daleč, da so prirediteljem predlagali ali celo vsiljevali nove načine merjenja časa, saj so po njihovem mnenju natančnejši, to je počasne posnetke in fotofiniš tehnologijo.



V šoli pa so menili, da je za tako raven tekmovanja to preveč. Oblasti so zato tekmovanje raje odpovedale, češ da bi starši naredili vse, da je njihov otrok prvi, tudi v luči neupoštevanja fair playa in zmage za vsako ceno. Kot je še dodal šolski minister tega območja, so bili poleg teh še drugi dejavniki, ki so pripomogli k odpovedi tekmovanja.



Ste tudi vi opazili starševsko tekmovalnost v Sloveniji? Sporočite nam in priložite fotografije, z veseljem jih bomo objavili.