Zaradi te objave se Trumpu spet smeji ves svet

Ameriški predsednik Donald J. Trump je znova poskrbel, da o njem govori ves svet. Zaradi ponesrečenega tvita, ki ga je objavil sredi noči, se mu smeji ves svet. Nekateri celo pravijo, da je izumil besedo leta: covfefe. »Morda smo bili ravno priče rojstvu nove besede,« so zapisali v novici pri ABC.

Trump je na twitterju objavil zapis, ki se je navezoval na negativno poročanje medijev, in je namesto coverage zapisal covfefe. Svojim nasprotnikom je s tem zapisom dal novo kost za glodanje in poskrbel, da danes o njem piše ves twitter. Znova je postal tarča posmeha, a čeprav se tvitu vsi smejijo, ga ni odstranil.

Nekateri v svojih zapisih namigujejo, da se Trump ni zmotil, temveč gre za skrivno besedo, ki je povezana s preiskavo o ruski vpletenosti v ameriške predsedniške volitve. Na twitterju so nastali celo mnogi profili, ki besedo vsebujejo v svojem imenu.

President Trump did not make a typo. Period. And I better not read any negative covfefe about this -- Sean Spicer https://t.co/XpdUkXuIPI — Dan Pfeiffer (@danpfeiffer) May 31, 2017

In this moment, he became Presfefe. https://t.co/CBrAiNDYwQ — Brian Beutler (@brianbeutler) May 31, 2017

Nekateri pravijo, da morda pa vendarle ni šlo za napako, ampak je želel Trump samo spregovoriti o kemijskih elementih.

Calm down everybody- he was talking about a negatively charged molecule composed of one cobalt, one vanadium and two iron atoms. #CoVFeFe — Covfefe of Wicheches (@Hippopeteamus) May 31, 2017

Everyone who wants to know what #covfefe means can just look it up in the Alternativefactbook. pic.twitter.com/1mDGjnPfWo — Jannik MK (@jannikMK) May 31, 2017

Knock on *45's door:

"Mr. Resident, would you like the good news first or the bad?"

"Good news."

"One of your tweets went viral..."#covfefe pic.twitter.com/dmuIs3DYVK — StrictlyCovfefe (@christoq) May 31, 2017