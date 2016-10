Zaradi protivladnih protestov izredne razmere

ADIS ABEBA – Etiopske oblasti so razglasile izredne razmere, potem ko so protivladni protesti v regiji Oromia ušli izpod nadzora. Parlament je sporočil, da obravnava »ogromno škodo, povzročeno po vsej državi«. Protestniki so blokirali več cest, ki vodijo proti prestolnici Adis Abebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Državna etiopska televizija je sporočila, da je namen izrednih razmer spoprijeti se s »protimirovnimi elementi«, ki »ogrožajo mir in varnost«.

V Oromii, kjer živi največja etnična skupnost v državi Oromo in pod katero spada tudi Adis Abeba, je v minulih mesecih že večkrat prišlo do protestov. Po navedbah vlade so protestniki tokrat požgali oz. poškodovali tovarne, poslovne zgradbe in vozila. Po navedbah časnika Fortune bodo izredne razmere veljale do pol leta, uradni viri pa podrobnosti obljubljajo v prihajajočih urah.

Pripadniki skupnosti Oromo so prvotno protestirali proti načrtom o razširitvi Adis Abebe, saj so se bali, da se bodo morali kmetje zaradi tega preseliti. Oblasti so te načrte nato opustile, a so prebivalci še naprej nezadovoljni, saj se počutijo politično in gospodarsko izključene. Minulo nedeljo je v Oromii prišlo tudi do incidenta na verskem festivalu, v katerem je umrlo več kot 50 ljudi. Po navedbah nekaterih prič so varnostne sile streljale na ljudi, ki so morali poskakati s pečin v jezero.