Zaradi gripe umrla dva človeka

ZAGREB – Hrvaški center za influenco je objavil, da sta konec prejšnjega leta na Hrvaškem med intenzivno epidemijo gripe umrli dve osebi. Največ zbolelih z gripo je v Zagrebu in Splitu, a tudi drugod po državi je zbolelo več tisoč oseb. Njihovo število se iz tedna v teden hitro povečuje, so dodali. V centru za influenco se bojijo, da bo zaradi gripe umrlo še več ljudi, ker je ta okužba sprožilec različnih kroničnih bolezni, ki lahko pripeljejo do smrti. Na Hrvaškem so zabeležili vse štiri glavne virusne tipe gripe.

»Gripa je turbulentna bolezen, kar je posledica nepredvidljivosti njenih povzročiteljev. Vsako leto pride do situacije, ki nas preseneti, koliko primerov pljučnic in smrtnih izidov lahko povzroči gripa,« je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal vodja centra za influenco Vladimir Draženović. Ocenil je, da je resnično število zbolelih z gripo na Hrvaškem občutno večje, kot je bilo evidentiranih primerov. Poleg Zagreba in Splita, v katerem sta umrli dve osebi, je največ obolelih tudi na vzhodu države, v Slavoniji. Epidemija gripe je po njegovih besedah zelo intenzivna, poleg tega pa bo lahko trajala dlje kot po navadi. Prve primere so namreč zabeležili konec novembra.

Draženović je tudi opozoril, da na Hrvaškem ni neposredne nevarnosti ptičje gripe za ljudi, v državi pa so sicer zabeležili več primerov bolezni perutnine. »Ljudje še niso zboleli, a ni priporočljivo, da bi se dotikali umrlih labodov ali rac ali jih uporabljali za hrano. Pri neposrednem stiku z umrlimi pticami se človek lahko naleze ptičje gripe.«