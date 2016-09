Zaprašeni kipec prinesel profit

Marsikdo izmed nas se je že podal na bolšji sejem v upanju, da bo odkril zaklad. Večinoma najdemo predmete, ki imajo osebno vrednost, le redko pa se zgodi, da bi s kakšnim odkritjem pošteno zaslužili. Najpogosteje prave starine kupujejo strokovnjaki, ki poznajo tržišče in vedo, kaj bi se prodalo. Med slednje nedvomno spada britanska zvezdnica Anita Manning, ki je v majhni prodajalni antik v kraju Sandwich v Kentu kupila bronast Budov kipec, potem ko ji je uspelo barantati in zbiti ceno na 60 evrov. Svoj izplen je odnesla na dražbo, kjer se je trlo bogatih kupcev iz tujine. Izkazalo se je, da obstaja veliko zanimanja za tovrstne kipce – za njenega se je vnela prava vojna med morebitnimi kupci in na koncu je bil prodan za 4540 evrov, kar pomeni neverjetnih 7500 odstotkov več, kot je zanj plačala.



Anita je v Veliki Britaniji poznana po oddaji Antiques Road Trip, ki je nedavno startala s 13. sezono na kanalu BBC. Seveda je 68-letna strokovnjakinja, ki se redno pojavlja v drugih televizijskih oddajah, skrajno ponosna zaradi zaslužka, kipec je prvotno stal 100 evrov. »Takoj, ko sem stopila v prodajalno, me je pritegnil bronasti kipec Bude. To je bila prva antična prodajalna, ki sem jo tisti dan obiskala,« se spominja. »Vedela sem, da je trenutno azijski trg zelo močan. Izhodiščno ceno za prodajo sem postavila na 1200 evrov. V prodajni dvorani se je ob napovedi izhodiščne cene začelo šušljanje, nato pa je sledila tišina, medtem ko je dražitelj sprejemal ponudbe. Te so se višale in višale. Srce mi je razbijalo, končna cena je bila izjemen rezultat.«



Njen prvi nakup je bila postelja



Do tistega trenutka je imel Charlie Ross rekord v zaslužku s prodajo starin med osebjem televizijske oddaje Antiques Road Trip. Postavil ga je leta 2012, ko je kupil slona za 9,5 evra, nato pa ga prodal za 3225 evrov. Anita se je v svet starin podala leta 1989, najprej kot ljubiteljica, ki kupuje. Nad antikvitetami jo je navdušil trgovec iz Irske, od katerega je kupila posteljo. Kmalu sta s hčerko Lalo odprli dražbeno hišo Great Western Auctions, ki je danes ena največjih tovrstnih ustanov na Škotskem. Še več, Anita velja za prvo žensko na Škotskem, ki se ukvarja z dražbami.



V Sloveniji je prav tako veliko zanimivih starin in tudi običajen sprehod po nedeljskem boljšem sejmu nas lahko preseneti z izjemnim odkrijem. Največ donosa prinašajo predmeti, ki imajo veliko zbirateljsko vrednost. Prav zaradi tega so tržnice nepremičnin zlata jama za značkarje, numizmatike in zbiralce vinilnih plošč. Neredko na njih srečamo ljubitelje starih glasbil in tehničnih naprav.