Zaposlenim podarja hiše, jadrnice in avtomobile

Na žalost se zaposleni vse redkeje lahko pohvalijo, da so jim uspešna podjetja dala bonuse ali jih poslala na plačane počitnice. Še zlasti redki pa so šefi, kot je radodarni Savdži Dholakia, direktor podjetja Hari Krišna Exports, ki je nedavno razdelil neverjetnih 1260 avtomobilov in 400 stanovanj med svojih 1700 najbolj predanih in učinkovitih delavcev. »Želimo si, da so naši zaposleni srečni. Potem bomo vsi srečni,« je prepričan Dholakia, ki je znan po tem, da nikoli ne prelomi besede. Že pred 20 leti je nagrajeval svoje delavce, takrat je dal trem najboljšim nove avtomobile, nato pa je iz leta v leto postajal radodarnejši. Leta 2014 je razdelil za 6,7 milijona evrov jadrnic, lani 491 avtomobilov in 200 stanovanj, letos pa je dosegel vrhunec. Med praznovanjem 25. obletnice je izbral 1716 najboljših delavcev letošnjega leta. »Tistim, ki že imajo avtomobile, bomo podarili hiše, tistim, ki ga nimajo, pa štirikolesnik. Izvozimo za več kot 631 milijonov evrov v več kot 70 držav, a nič ni bolj dragocenega kot naši zaposleni.«



Danes 53-letni trgovec z diamanti se je rodil v kmečko družino v Sauraštri, v četrtem razredu je zapustil šolo in se pri trinajstih pridružil stricu v njegovem majhnem podjetju, ki je prodajalo diamante. Leta 1982 je z njegovo pomočjo odprl lastno podjetje, v katerem so se mu pridružili trije bratje. Z leti mu je uspelo podjetje Hari Krišna Exports spremeniti v velikanski konglomerat. Pravi, da je zaradi skromnega otroštva, ko se je vozil z mopedom in sanjal o tem, da bi imel avtomobil in pozneje hišo, še posebno dovzeten za svoje zaposlene. »Ugotovil sem, da ko je enkrat v osnovi poskrbljeno za tvojo družino, kar je zame avto in hiša, potem se šele lahko v celoti posvetiš delu. Od zaposlenih pričakujem, da dajo vse od sebe. Zato želim, da nimajo skrbi glede osnovnih potrebščin,« je pojasnil poslovnež. Zaposleni so seveda presrečni, da lahko delajo za tako dobrosrčnega moža in se v celoti predajajo delu.