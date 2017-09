Zamaskirani Francozi bi postrelili naše medvede

PAU – Slovenski medvedi že po domovini poskrbijo za nemalo strahu med ljudmi, tam daleč, v Pirenejskem gorovju (ki je naravna meja med Francijo in Španijo), pa povzročajo naši, iz Slovenije uvoženi medvedi, tudi veliko škode; pred dvema mesecema smo poročali o postojnskem medvedu Goiatu, ki je prek 200 ovac nagnal v prepad.

Takrat so francoski kmetje protestirali prek svojega združenja v Ariègeju, a so naleteli na gluha ušesa. Ljudje pač nimamo zastonj reka, da je kdo zaščiten kot (kočevski) medved – še posebno v Pirenejih, kamor jih tradicionalno izseljujemo. Po navedbah francoskih virov naj bi jih tam hlačalo 39, številni so prišli iz Slovenije ali pa so njihovi potomci.

Francozi bodo lovili slovenske medvede onkraj zakona

Pred nekaj dnevi pa so uredništva nekaterih zahodnofrancoskih medijev prejela ovojnico z USB-ključkom, na katerem je slabi dve minuti dolg posnetek četrt stota zamaskiranih možakarjev s puškami, ki jih priložnostno sprožijo, da podkrepijo svoje sporočilo. Glas na posnetku sporoča, da je odprta sezona lova na naše medvede: »Z naselitvijo slovenskih medvedov in ureditvijo razmer za njihovo razmnoževanje francoska država izvaja politiko, ki omejuje dostop mož in žena do gora in njihovo svobodo, da tam delajo.«

Vojna devic

Do konca avgusta naj bi naši medvedi ugonobili 432 domačih živali v lasti kmetov. Video si razlagajo tudi kot odziv na namero tamkajšnjega združenja za ohranitev dediščine Pirenejev ASPAP, da bi ustvarili posebno območje za medvede v Pirenejih, kot ga imajo v Italiji in Španiji. V sporočilu upornikov se prepozna namigovanje na vojno devic, ki je v Pirenejih potekala pred slabimi 200 leti; takrat so se kmetje preoblačili v ženske in pod tako krinko napadali veleposestnike, gozdne čuvaje in žandarje.

Posnetek, njegovo pristnost še preverjajo, je na noge dvignil francosko pravosodje: glas na njem je namreč posvaril: »Država je ostala gluha na prošnje političnih predstavnikov, državljanov in organizacij. Odločili smo se tudi za aktiven upor proti agentom države.« Tamkajšnja tožilka Karline Bouisset je povedala, da posnetek jemlje resno: »Odprla sem preiskavo, da ugotovimo, ali gre za resnično skupino. Grožnje proti državnim organom niso sprejemljive.«