Žalujoča mama napisala pismo sinu, ki ga ni mogla rešiti

Mama, katere sin je umrl med nosečnostjo brez pojasnila je napisala presunljivo pismo svojemu sinu in »angelu« po imenu Freddie. Gemma Essex, iz Gloucestershire, je doživljala normalno nosečnost leta 2015 s partnerjem Jamesom Teagueom, njun otrok je zdravo rastel in ni bilo nobenega o dvoma o njegovem zdravju. Septembra istega leta, ko je bila 31-letna Gemma 32 tednov noseča je postala je zaskrbljena, ko je opazila, da ne more čutiti premikanja njenega otroka kot je prej. Njeni najhujši strahovi so se uresničili v bolnišnici naslednje jutro, ko ji je bilo rečeno da Freddie nima več srčnega utripa. Gemma je bila potrta in rodila je dragocenega dečka, ki je tehtal, samo1,5 kg par je preživel le 24 ur z njunim novorojenčkom, da ga oblačita, ga crkljata in fotografirata potem pa se soočata s pokopavanjem svojega otroka.

Gemma je povedala za Mirror Online: »Ko sem nosila sem njegovo krsto v in iz cerkve, sem se tudi zavedala, da bi bilo zadnjič, da bi ga držala.« Par ima sedaj druga otroka, štirinajst letno Phoebe in šest letnega Harryja, pet mesecev nazaj pa sta dobila četrtega otroka, Evo Rose. Ampak še vedno ne vedo, kaj je povzročilo smrt njunega sina. Ko so testirali Freddiejevo placento, rezultati niso bili dokončni in razlog smrti ni bil ugotovljen.

Zdaj je Gemma napisal presunljivo pismo za svojega sina v upanju, da bi lahko pomagala drugim ženskam v podobni stiski. To so njene besede: »Vedno bom tvoja mati. Tvoj očka, brat in sestre to bodo vedno cenili, čeprav se niste nikoli srečali. Tvoje slike krasijo naše stene, vendar si še vedno tu, del nas. Vedela sem, ko si se rodil, da si moj sin, moj angel.«