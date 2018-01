»Žal mi je za družino Schumacher, odstopil jima bom svoje imetje«

VIR – Zakonca Ernst in Erna Schumacher sta po dobrih 11 letih morala zapustiti svoj dom na hrvaškem Viru, kjer sta v miru želela preživeti pokoj. A ta je vse prej kot miren. Njuno hišo so namreč prodali na dražbi, in to za borih 10.000 evrov, pa čeprav dolg sploh ni bil njun.

Oglasil se je vnuk Jose Gržete, ki je zakoncema leta 2006 hišo prodal za 47.000 evrov, zaradi dolga katerega sta zakonca ostala brez hiše. Dino Bašić je za 24sata.hr povedal, da jima bo odstopil svoje imetje, pa čeprav se zaveda, da sta si Schumacherjeva kriva tudi sama. Za hišo nista uredila lastništva v uradnih evidencah, saj je odvetnik Miša Papić, ki ju je zastopal v postopku, preminil. Kot lastnik je bil tako še vedno vpisan Josa Gržeta (92), ki nekega dolga iz daljnega leta 1992 ni poplačal. Sodišče se je odločilo za rubež, čeprav je Gržeta na sodišču jasno povedal, da je bila hiša že davno prodana in da je zanjo prejel denar.

Tragedija

Vnuk Gržete pravi, da ne zmore več gledati dogajanja okoli tega: »To je tragedija, kaj sta doživela. Dal jima bom 413 kvadratnih metrov veliko zemljišče na Viru. Njegova vrednost je najmanj 50.000 evrov in naj z njim delata, kar jima srce poželi. Naj ga prodata, naj na njem gradita. Kot človeka me to vse grozno obremenjuje,« pravi Dino, ki je bil seznanjen s tem, da je hišo njegov dedek že davno prodal.

Bašić je poskušal dom Schumacherjema vrniti. Poklical je novega lastnika hiše, Branimirja Petravića iz Kutine, in mu za hišo ponudil 10.000 evrov, kolikor je plačal zanjo, a ga je ta zavrnil. »Zdaj sem jima ponudil to zemljišče, da dosežemo vsaj nekakšno pravico,« je dejal.

Med vso to kalvarijo, ko sta zakonca ostala brez strehe nad glavo, sta se začasno preselila h kolegici v Avstrijo. Ali se bosta še vrnila na Hrvaško, ni znano.