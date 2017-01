Zakaj nihče ne zahteva odstrela potencialno nevarnih psov?

V okolju, ki obkroža sivega volka, je še vedno preveč histerije in strahu pred tem človeku popolnoma nenevarnim plenilcem. Volk ne bo napadel človeka brez dobrega razloga, le v skrajni sili; mimogrede, v Severni Ameriki ni znanega primera, da bi volk napadel človeka. Po svoji naravi se človeka izogiba: »Pravzaprav se bolj boji nas kot mi njega,« zatrjuje Schwaderer.



Otrokom so nevarni domači psi



Celih sto let nismo imeli stika s tem čudovitim plenilcem, zato smo v resnici izgubili vedenje o obnašanju teh živali. Zato zelo veliko ljudi pravi, da so volkovi smrtonosni in nevarni, kar je milo rečeno naivno.



V resnici domači psi pobijejo veliko več ljudi kakor volkovi. V Nemčiji domači kosmatinci pogrizejo in okoljejo do smrti več deset otrok, pa nihče ne zahteva takojšnjega odstrela potencialno nevarnih psov. V osnovi seveda to tudi ne bi bilo prav, saj tudi pes ne napada brez razloga. Saj je vendarle bistveno, kako smo ga (ne)vzgojili. Psov je v Nemčiji na milijone, volkov pa le kakih 150, ocenjujejo, da so združeni v 26 krdel. Če bi jih bilo več, bi bili konflikti, denimo v smislu napadov na drobnico, neizbežni, toda človeka se po dosedanjih izkušnjah ne bi lotili.



Strokovnjaki ocenjujejo, da v Evropi brez Rusije, Belorusije in Ukrajine živi približno 12.000 volkov. Največ v Španiji, več kot 2000, v Sloveniji od 70 do 100.



Medved in ris dobrodošla, volk ne



Čeprav so konflikti redki, škoda zaradi napadov na drobnico pa zanemarljiva, so na Finskem objavili, da bodo nadaljevali odstrel volkov. Finska je do leta 2010 odstrelila 30 volčjih tropov, ostalo jih je le še 10. Populacija je zdaj okoli 120, kar je zelo nizko glede na to, da Finci na drugi strani živijo v miru s 1500 medvedi in 3000 risi. Problem se je tako na Finskem kot tudi po drugih državah Evrope pojavil leta 2006, ko so izvedeli za zakonsko prepoved odstrela. Slišati je nenavadno, a lovci in drugi so se počutili ogrožene, saj niso več smeli »samostojno poskrbeti za svojo varnost«.



Frustracija v ruralnem okolju sicer bogate države je povzročila masovni ilegalni odstrel volkov, ki so ga umirili šele z intenzivno politiko izobraževanja in medijskega ozaveščanja ter zagroženih visokih kazni. Za odstrel zavarovane živali lahko krivolovca doleti plačilna kazen do 9000 evrov, za ilegalni odstrel velikih zveri pa lahko gremo sedet za štiri mesece do štiri leta.



Shwaderer iz EuroNatura meni, da bi morali več narediti za ozaveščanje prebivalstva na območjih, kjer živi volk. »Volk je po naravi tudi oportunist. Poleg tega, da v krdelu zmorejo napasti losa ali jelena, bo posameznik raje vzel ovco, ki ni zavarovana. Sodobni ovčerejci namreč puščajo svoje črede po več dni v naravi brez varovanja. Predlaga električno ograjo in seveda pastirske pse, ki ob pastirju čuvajo čredo. Se pravi, vračamo se sto in več let nazaj, ko so volkovi še naseljevali evropsko celino.