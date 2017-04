Zadnja večerja še vsaj 500 let

Oscar Farinetti, ustanovitelj italijanske verige Eataly, največje pokrite tržnice italijanske gastronomije na svetu, sestavljene iz restavracij, pekarn, kavarn, stojnic s hrano in kuharske šole, bo financiral okrogel milijon evrov vredno visokotehnološko obnovo Zadnje večerje Leonarda da Vincija, katere cilj je ohranitev renesančne mojstrovine.



Restavriranje bo očistilo zrak v refektoriju dominikanskega samostana ob cerkvi Santa Maria delle Grazie v Milanu, kjer je svetovno znano delo postavljeno na ogled. Reguliranje mikroklime v samostanu ne bo poskrbelo le za dolgoživost mojstrovine, zaradi tega ukrepa bo lahko več obiskovalcev vstopilo v samostan in občudovalo Leonardovo umetnino, ki počasi propada že od leta 1498, ko je bila dokončana. Zdaj si lahko delo ogleda 1300 ljudi na dan. »Zadnja večerja je krhko umetniško delo, ki so ga v 500 letih večkrat obnovili. Toda ta obnova bo prva, ki bo delu zagotovila dodatnih pet stoletij,« je dejal minister za kulturo Dario Franceschini. V resnici je nepoškodovanega le še malo originalnega dela, ki prikazuje Jezusa in njegovih 12 apostolov ob zadnji večerji pred križanjem. Poleg vlage so veliko škode naredile obnove, ki niso potekale, kot bi morale, in zavezniško bombardiranje med drugo svetovno vojno.



Franceschini upa, da bo projekt navdihnil tudi druge podjetnike, da bi financirali podobne kulturne projekte. V zadnjih letih so več italijanskih znamenitosti obnovili s pomočjo zasebnih donacij; prejšnji teden je zavarovalniško podjetje prevzelo obnovo beneškega parka, že pred tem je modna hiša Gucci napovedala obnovo firenškega parka Boboli. Z zasebnim denarjem so obnovili tudi rimske znamenitosti Kolosej, vodnjak Trevi in Španske stopnice.