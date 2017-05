Zadele na lotu, zdaj se tožarijo

BEOGRAD – Denar na preizkušnjo postavi še tako tesno in dolgoletno prijateljstvo: Marija Kalojević in Jovana Đorđević iz Gornjega Milanovca v Srbiji tožita prijateljico Vesno Pavlović, češ da jima ni izplačala dogovorjene vsote denarja. Trojica je namreč zadela denar na igri srbske loterije Kolo sreče. Dolgoletne kolegice, zaposlene v neki športni stavnici, so se dogovorile, da bodo delile potencialni dobitek od vsake srečke, ki jo bodo kupile skupaj, najpogosteje so igrale loto in t. i. hitre srečke.



Srečo so poskušale tudi 3. marca, ko sta Jovana in Vesna kupili srečko v kiosku blizu službe, kupili sta tri hitre srečke po 100 dinarjev (80 centov), kot pravita tožnici, je Kalojevićeva, ki je še bila v službi, dala 210, Đorđevićeva pa 90 dinarjev. Vesna ni prispevala nič denarja, a je bilo razumljivo, da bo dobila svoj delež, če bo srečka dobitna, je za srbski Blic dejala Marija Kalojević. Srečke sta potem prinesli v službo, delajo v lokalu s športnimi stavami, vsaka je vzela po eno in začele so praskati premaz: na srečki, ki jo je imela v rokah Vesna, je bil dobitek v višini treh milijonov dinarjev.



»Vriskale smo od sreče, se objemale. Nismo mogle verjeti, da nas je doletela sreča,« opisuje Jovana Đorđević. In poudarja, da je bilo do ponedeljka, ko naj bi dobitnica šla v Beograd po denar, vse v najlepšem redu. Trojica naj bi po plačilu davka dobila 2,4 milijona dinarjev (okoli 19.200 evrov). »Ko se je Vesna vrnila iz Beograda, pa je imela kup izgovorov in nama je ponujala precej nižje zneske od tistih, ki nama pripadajo. Rekla je, da nanjo pritiskajo starši in da nama zato ne more dati po 800.000, ampak po 100.000 dinarjev. Rekli so ji, da midve nimava dokazov o dogovoru, zato ni razloga, da nama kar koli da. Seveda tega nisem sprejela, tak dobitek ti uspe enkrat v življenju in mislim, da je človeško, da to delimo. Jaz bi brez razmišljanja dobitek delila z njima,« pravi Marija, ki je skupaj z Jovano najela odvetnika Ivana Ćalovića, ta pa je proti Pavlovićevi vložil tožbo zaradi neizplačila dobitka njegovima strankama. Zatrjuje, da bo z zaslišanjem prič, esemesi pa tudi posnetki varnostnih kamer dokazal, da so imele kolegice ustni dogovor o delitvi morebitnih dobitkov na tri enake dele.



No, po drugi strani je dobitnica Pavlovićeva za Blic povedala, da se s kolegicama o delitvi dobitka ni nič dogovarjala. »Rekla sem jima, da ju bom peljala ven, oni pa sta za vsako ceno hoteli tretjino dobitka. Preden smo se lotile praskanja premaza, se o tem nismo nič dogovorile, to so čiste izmišljotine. Da sta me tožili, je njun problem, jaz vem, kaj je res,« pravi Vesna Pavlović, ki je po prejemu milijonov nehala delati v lokalu s športnimi stavami.