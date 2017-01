Za življenje na Marsu  bodo vadili na Havajih

Šesterica znanstvenikov bo naslednjega pol leta preživela v kupoli, saj bodo na 111 kvadratnih metrih bivalne površine testirali, kako je videti življenje oziroma preživetje na Marsu. Jedli bodo pretežno sušeno hrano, vsake toliko časa pa si bodo privoščili konzervo mesnega narezka, spali bodo v majhnih kabinah – in vse to v beli plastični kupoli na pobočju največjega še delujočega vulkana Mauna Loa na Havajih. Lokacija je bila seveda skrbno izbrana, saj vulkanska pokrajina spominja na rdeči planet.



Gre za skrbno načrtovani projekt z izbrano ekipo štirih moških in dveh žensk, ki bodo na sebi preizkušali posledice daljšega bivanja v skoraj popolni osami – tudi zveza z nadzornim centrom bo delovala tako, kot bi bili na Marsu: posamezno sporočilo bo do Zemlje »potovalo« dvajset minut, kolikor potrebuje radijski signal med planetoma. Projekt, ki ga financira ameriška vesoljska agencija Nasa, je namenjen proučevanju psiholoških tegob, ki nastanejo med življenjem v vesolju, v majhnem zaprtem prostoru in brez fizičnega stika z zunanjim svetom. Iz tega in podobnih poskusov želi Nasa izvleči čim več podatkov, kako bi se vedli astronavti, ki naj bi tam nekje v 30. letih tega stoletja odpotovali na rdeči planet.



»Upamo, da bomo ugotovili, kako najbolje izbrati posamezne astronavte, kako sestaviti skladno ekipo in kako jo podpirati na dolgih vesoljskih poletih,« je dejala Kim Binsted z univerze na Havajih. »Veselim se gradnje odnosov z drugimi člani ekipe,« je izjavil vodja te odprave James Bevington, član šesterice, ki so jo izbrali izmed 700 kandidati. »Pričakujem, da bom čez pol leta prišel nazaj s petimi novimi najboljšimi prijatelji.« Priznal pa je, da ga je bilo sprva tudi malce strah, da se ne bi ponovil Biosphere 2:



omenjeni poskusni habitat se je v 90. letih prejšnjega stoletja namreč izkazal za pravo moro. V njem je v popolni izolaciji prebivalo osem ljudi z namenom, da bi ugotovili, kaj bi potrebovala človeška odprava na drugem planetu. Stanovalci bi morali gojiti lastno hrano in reciklirati zrak, a poskus je ušel izpoda nadzora: raven ogljikovega dioksida je začela nevarno naraščati, živali in rastline so poginjale, ekipa pa je bila nenehno lačna. Ko so po dveh letih prišli na plan, nekateri niso niti govorili z drugimi.



Nasina dozdajšnja (uspešna) eksperimenta na Havajih sta se osredotočala na prehranske potrebe astronavtov in timsko delo; zadnji, enoletni poskus se je končal avgusta lani. V kupoli na vulkanu so poleg kabinic tudi kuhinja, laboratorij in kopalnica, v nasprotju z Biosphere 2 pa ne bo neprodušno zaprt. »Astronavti« bodo v skafandrih hodili po okolici in opravljali meritve, v habitatu pa bodo imeli na voljo tudi očala za navidezno resničnost, s katerimi se bodo sproščali v domačih okoljih.