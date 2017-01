Za psom skočil  v ledeno Donavo

»Nisem razmišljal, vse se je zgodilo v sekundi. Videl sem, da Medo ne more sam ven, in sem pač skočil za njim,« je povedal 58-letni Svetozar Jovanović iz Zemuna, moški, ki je skočil v zaledenelo Donavo, da bi rešil psa.



Medo ima 10 let, kužek je že vse življenje s člani kluba, Svetozar, ki ga kličejo Toza, v zemunskem klubu Radecki dela kot varnostnik. Zakaj je šel pes do ledu, ne ve: »Okoli deset nas je bilo tam, klicali smo ga, naj pride nazaj, toda ni nas poslušal,« je povedal Jovanović in pristavil: »Ovohaval je nekaj okoli vode in potem se mu je vdrlo.« Svetozar je takoj skočil za njim, k sreči mu ga je uspelo rešiti – s pomočjo članov kluba, ki so pogumnemu varnostniku pomagali z vesli in vrvmi. Ko je psa potegnil iz ledene vode, ga je ogrnil z odejo in postavil ob radiator. »Tudi jaz sem se ogrel,« je povedal Svetozar, ki je bil v vodi le nekaj trenutkov in pravi, da se ni niti povsem zmočil. Ravno takrat se je tam kot vsak dan sprehajal Branko Vignjević in reševalno akcijo fotografiral.



»Našega Meda poleti ne moremo pripraviti do tega, da bi stopil v vodo in se okopal, zdaj pa se je odločil, da se bo sprehodil po ledu. Pa se mu je vdrlo,« je dodal Slaviša, eden od zaposlenih v restavraciji Radecki. »Če ga Toza ne bi videl in skočil za njim, Medo ne bi preživel,« je še dodal.