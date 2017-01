Za pokol tožijo tudi Facebook in Youtube

Grozljivi masaker, ki se je zgodil v Orlandu na Floridi junija leta 2015, ni pozabljen: na najbolj krvavo množično streljanje v ameriški zgodovini so v teh dneh znova spomnile fotografije prizorišča zločina, ki so prišle v javnost. Na posnetkih, ob katerih ledeni kri, je videti okrvavljeno in prerešetano notranjost gejevskega nočnega kluba Pulse, v katerem je življenje izgubilo 49 ljudi, 53 pa je bilo ranjenih. Na fotografijah, posnetih devet dni po masakru, je opaziti tudi velike luknje – povzročile so jih nastavljene bombe, ki jih je v reševalni akciji sprožila ekipa specialcev.



Morilec Omar Mateen je poleti pred dvema letoma, oborožen s polavtomatsko puško in pištolo, nasilno vstopil v klub. Potem ko je ranil policista na vhodu, je začel strelski pohod, zajel pa je tudi talce. Policijske enote, ki so hitro prihitele na kraj dogodka, so se tri ure po streljanju odločile za napad. Pri tem so ubile storilca in rešile nekaj ljudi, ki so bili še ujeti v klubu. Mateen je med pobijanjem trdil, da je zvest Islamski državi, in zahteval konec bombardiranja Sirije ter Iraka. Pozneje se je v medijih pojavilo pričanje moškega po imenu



Miguel, ki je trdil, da je 29-letnika k okrutnemu dejanju vodila jeza na Portoričane – eden od njih naj bi ga namreč okužil z virusom HIV. To naj bi bil v resnici glavni vzrok pokola, ne pa pripadnost teroristični organizaciji. Morilčeva nekdanja žena Sitora Yusufiy je razkrila, da je imel duševne težave, nič pa ni vedela o tem, da bi bil homoseksualec.



Fotografije dajejo vpogled v nočno moro, ki so jo preživljali talci, ujeti v klubu, preden so jih policisti napotili skozi luknje v steni ven na prostost. Tisti, ki so bili ujeti v toaletnih prostorih, se tri ure niso mogli niti ganiti, bili pa so tudi priča streljanju med morilcem in policisti. Nekateri preživeli si še več kot sedem mesecev po streljanju niso popolnoma opomogli.



Mateenova druga žena Noor Salman je obtožena, da je pomagala možu in ga napeljevala k strašnemu dejanju. V torek so jo zaslišali na zveznem sodišču v Oaklandu v Kaliforniji. Z možem sta si med strelskim obračunom izmenjala nekaj telefonskih sporočil – v zadnjem ji je sporočil, da jo ljubi. Salmanova je v intervjuju za New York Times zanikala, da bi kar koli vedela o moževih morilskih namerah.



Družine treh žrtev, ki so umrle v Pulsu, tožijo Facebook, Twitter in Youtube, češ da so odgovorni za pokol, saj naj bi se prek njihovih računov širila ekstremistična propaganda.