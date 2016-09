Za olikane je kava cenejša

MADRID – Bodite vljudni, splača se! Lastnica kavarne v letovišču v španski Kataloniji spodbuja lepo vedenje in vljudnost strankam zaračuna manj, če so ob naročanju olikani. Marisel Valencii Madrid, lastnici restavracije Blau Grifeu v kraju Llança (Costa Brava), so začele presedati sitne stranke, ki na vse stresajo nejevoljo in ne rečejo niti prosim niti hvala, da je vpeljala poseben cenik, ki kaznuje nevljudne, arogantne.



Tisti, ki zahtevajo kavo, bodo zanjo odšteli kar pet evrov, oni, ki bodo naročili kavo, prosim, bodo plačali 3,50 evra, tisti, ki premorejo dovolj olike, da pozdravijo z dober dan, ko vstopijo v lokal in naročijo Lahko dobim kavo, prosim, pa bodo za napitek plačali samo 1,30 evra.



»Cenik, listek, sem prilepila na okno, in sprememba je neverjetna. Poslej so ljudje superprijazni in vljudni, kakovost vsakodnevnega življenja je precej boljša,« pravi Madridova. »Včeraj so celo otroci rekli staršem, naj vendarle rečejo prosim, torej deluje,« se smeje 41-letna Marisel, po rodu iz Kolumbije, ki kavarno in restavracijo skupaj z možem vodi devet let. »Špancev ne izpostavljam kot nevljudnih,« zatrjuje. »Na obali smo, k nam pride veliko turistov, Francozi, Nemci in Angleži. Na splošno bi lahko ljudje bili bolj olikani, uglajeni.«



Eden od obiskovalcev lokala je cenik s hišnimi pravili fotografiral in objavil na družabnih medijih, kjer se je vnela razprava o (ne)vljudnosti. »Pozornost, ki je je deležno moje ravnanje, me je presenetila, vendar je vsekakor dobro opozoriti ljudi, naj bodo olikani, do vseh, tudi takrat, ko naročajo kavo,« vztraja Marisel. In priznava, da odkar je nalepila cenik, še nikomur ni zaračunala najvišje cene! »Običajna cena za kavo je 1,30 evra in hvaležna sem, da mi ni treba računati več, saj me vsi lepo pozdravijo in rečejo prosim,« pravi in še: »Nekateri zdaj celo rečejo hvala!«



No, Marisel ni edina, ki je obesila tak cenik, več jih visi po svetu, ne le v Španiji, tudi v Franciji, v Parizu jih imajo, in ZDA. Nedvomno bi taka opozorila prav prišla tudi v Ljubljani. Si upate?