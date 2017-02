Za oddajanje na črno prek Airbnb 297 tisoč evrov kazni

AMSTERDAM – V Amsterdamu so lastniku stanovanj in posredniški agenciji izdali globo v rekordni višini 297.000 evrov, ker sta prek spletnega portala Airbnb na črno oddajala 11 apartmajev in tako oškodovala občino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Poklicali so nas sosedi in se pritožili nad hrupom, ki prihaja iz stanovanj,« je povedala predstavnica tamkajšnje občine Jeanine Harders in dodala, da so šele, ko so preverili pritožbo, ugotovili, da so stanovanja oddana nezakonito.

Lastnik in agencija, ki so stanovanja oglaševali na Airbnb, sta bila vsak oglobljena za 13.500 evrov na nezakonito oddano stanovanje, torej skupaj 27.000 evrov na stanovanje.

Rekordna globa

»Gre sicer za navadno globo, vendar ta pomnožena z enajst postavlja rekord,« je povedala Hardersova in dodala, da je mesto v preteklem letu izdalo skoraj 200 tovrstnih glob.

Čeprav je Airbnb čedalje bolj priljubljena spletna stran, je razbesnela več mest, ker ponudnikom omogoča izogibanje lokalnim zakonom in plačevanju davkov.

Amsterdam je decembra lani z Airbnb sklenil tudi dogovor o omejitvi najema zasebnih domov v mestu na 60 dni letno.

Uvajajo števec dni

V prestolnici, ki je znana po svojih kanalih, živi okoli 830.000 prebivalcev, letno pa jo obišče več kot 17 milijonov obiskovalcev. Zaradi velike koncentracije ljudi je na cestah pogosto gneča, lastniki nepremičnin pa si lahko privoščijo dvig cen nastanitve.

V dogovoru, ki je začel veljati januarja in bo trajal do konca prihodnjega leta, se je Airbnb zavezal, da bo na svoji spletni strani uvedel nov števec dni. Ta naj bi lastnikom nastanitev omogočal sledenje svojim nepremičninam in zagotovil upoštevanje novih pravil.