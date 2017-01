Za nakup nevest  najemajo kredite

PEKING – Zaradi pravila, da ima lahko kitajska družina le enega otroka, je v državi pomanjkanje žensk. V povezavi z ekonomskim napredkom, ki je zadnji dve desetletji postavil Kitajsko med svetovne velesile, si kmetje zdaj čedalje težje poiščejo nevesto. Podobno kot na zahodu obstaja dota, je treba ženini družini po kitajski tradiciji dati vredno darilo, da privoli v poroko. Sodobni ženin zanj potrebuje na desettisoče evrov, številni zaročenci so zato prisiljeni najemati dolgoročne kredite.



Še v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bila cena neveste preprosto darilo, denimo termovka ali posteljnina. V 80. je bilo treba že odpreti denarnico in kupiti televizor ali hladilnik, od 90. let in gospodarskega napredka naprej pa nevestine starše zanima le še gotovina. Povpraševanje je zdaj tako veliko, ker se je večina družin izogibala deklic – te so pač prešibke, da bi delale na polju in pozneje skrbele za ostarele starše. Bilo je veliko splavov, ko so ženske izvedele, da nosijo deklico, in celo umorov novorojenčic. Posledično je zdaj razmerje 100 žensk na 118 moških, v revnih kmečkih okoljih pa je še slabše. »Pravijo jim suhe veje. To so moški, ki so zelo revni, brez izobrazbe in nimajo žene ali otrok. Torej so kot drevesa brez listov,« je povedala Manya Koetse, urednica spletne strani Weibo. »Takšne vaščane lahko najdemo po vseh koncih Kitajske, zelo veliko jih je. V resnici so njihove težave dvojne: ženske zapuščajo vasi, da bi si lahko v večjih mestih našle moške, ki bi jim lahko ponudili več kot domačini, tiste, ki ostanejo, pa imajo na razpolago 20 moških, ki bi se radi poročili z njimi. Zato lahko postavijo visoko ceno.«



Zhang Hu je mlad moški iz obubožane vasice, ki si je moral nedavno izposoditi 21.000 evrov, da je lahko plačal ceno, ki so jo zahtevali starši njegove izbranke. »Vas je tako revna, da se nobena ženska noče poročiti z lokalnim moškim,« je razkril Zhang. »Bolj ko si reven, višja je cena za nevesto.« Moškim v najbolj revnih vaseh ne preostane drugega, kot da si kupijo ženo v Vietnamu, domačih preprosto ni več. Lani je državo pretresel primer, ko se je hotel moški poročiti s svojo nosečo punco, a si ni mogel privoščiti 28.000 evrov, kolikor so zanjo zahtevali njeni starši. Oče je pretrgal vse stike med zaljubljencema in od hčerke zahteval splav. Javnost je bila šokirana, vendar je veliko ljudi zagovarjalo njegovo odločitev, saj naj bi s tem zgolj postavil stvari na svoje mesto. Kriv naj bi bil mlad par, ker se je vedel neodgovorno in ni pomislil na posledice.



Čedalje pogostejše zahteve nevestinih družin so stanovanja v bližnjih mestih in avtomobil. Raziskovalec razvoja populacije in rodnosti z univerze Nankai v mestu Tianjin Chen Weimin je povedal: »Nekoč so vaščani doma prirejali poročna slavja, zdaj pa jih imajo v hotelih, za poroko najemajo drage avtomobile. Stanovanje v mestu je postalo osnovni pogoj za poroko.«



Stvari v mestih niso veliko boljše; obsežna študija pred štirimi leti je razkrila, kakšne so cene za nevesto po različnih koncih Kitajske, v Šanghaju, denimo, je povprečna okoli 137.000 evrov. Do zdaj se je verjetno podvojila, saj so ženini pripravljeni plačati več. Lani je bila v medijih novica o ženski iz mesta Purian v provinci Fujian, ki se je poročila šele, ko je njena družina dobila 520.000 evrov. Ob tem velja izpostaviti, da gre pri tem samo za vsoto, ki jo je ženin plačal njenim staršem. Zhang Mingsuo, profesor sociologije na univerzi Zhengzhou, je povedal, da je postavljanje cene za neveste starodaven običaj, katerega namen je bil pomagati njenim staršem na stara leta, ker so za njeno vzgojo porabili veliko sredstev, današnje številke pa nimajo več nobene povezave s prvotnim namenom, gre za absurdna dejanja, ki jih spodbuja kapitalizem.