Za mamute 450 tisoč evrov?

Družino štirih mamutov, med njimi redko okostje mladička, bodo konec leta prodajali na dražbi. Strokovnjaki so prepričani, da bodo zanjo dobili okoli 450.000 evrov. Majhna čreda teh velikanov iz ledene dobe je stara med 12.000 in 16.000 leti, odkrili pa so jo gradbeniki v Sibiriji. Okostje mladička je eno izmed komaj dveh doslej odkritih, zato je še toliko bolj dragoceno.



Novica o dražbi je že pritegnila muzeje in zasebne zbiratelje, ki že nestrpno čakajo na dogodek v Billingshurstu v Angliji. Družino sestavljajo odrasla samec in samica, odraščajoča samička in enoletni mladiček. Izklicna cena bo okoli 270.0000 evrov, po najbolj optimističnih napovedih pa bi lahko 21. novembra na koncu presegla pol milijona.

Strokovnjak za naravoslovje Rupert van der Werff je povedal: »Resnično sem bil navdušen, ko sem pred nekaj meseci prvič videl to skupino. Vznemirjen sem bil, ko so prispeli k nam v 16 škatlah.« Sestavljanje okostij je precejšen izziv, spominja na tridimenzionalne sestavljanke. »Leta 2014 smo okostje enega mamuta prodali za 170.000 evrov, upamo, da bo ta unikatna družina našla dom v muzeju, kakšnem podjetju ali v zasebni zbirki.«

Okostja so odkrili pri reki v Tomsku, enem od najstarejših sibirskih mest. Čeprav je odrasla samica večja od dveh metrov in je tehtala slabe tri tone, je dokaj majhna za svojo vrsto, zato so strokovnjaki prepričani, da so živali živele v izjemno težkih razmerah. Po analizi njihovih zob so odkrili, da je bila samica stara 45 let, mlajša samička pa osem.

Družina je najverjetneje poginila zaradi naravne katastrofe, saj na kosteh ni znakov poškodb. »Mamuti so bili čredne živali, odkritje te družine je čudovita predstavitev vrste. Pred 20.000 leti so začele velike črede, ki so romale po prostranstvih Evrope, Azije in Severne Amerike, propadati, skupine so se redčile, živali pa so se manjšale.«