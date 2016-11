Za izumrlega ptiča plačal 400.000 evrov

LONDON –Avkcijska hiša Summers Place Auctions je skoraj popoln skelet izumrlega ptiča doda prodala zasebnemu zbiratelju, dražil je po telefonu, za 346.300 funtov oziroma približno 402.000 evrov. Okostje je bilo ocenjeno na od 300.000 do 500.000 funtov (364.201–607.000 evrov), zanimanje je bilo veliko.



Okostje ptiča, ki je živel na Mavriciju v Indijskem oceanu, je sestavil navdušenec nad dodi, ki je kosti te vrste zbiral kar 40 let, kupoval jih je na dražbah in iz zbirk zasebnih zbirateljev; ugotovil je, da jih ima toliko, da bi iz njih lahko sestavil skoraj celoten skelet, in se lotil mukotrpnega opravila. Uspelo mu je sestaviti 95-odstotno dopolnjen skelet, manjkala sta mu le del lobanje in komplet krempljev.



Errol Fuller, kurator naravne zgodovine pri avkcijski hiši Summers Place Auctions, je povedal, da je skelet izjemno redek primerek ene največjih izumrlih ikon. Predstavnica dražbene hiše je dodala: »Le dvanajst podobno popolnih okostij obstaja, vsi so v muzejih po svetu.« Ime ptiča je postalo splošno znano s pomočjo Lewisa Carrolla, ki ga je vključil v knjigo Alica v čudežni deželi. Dodo je izumrl zaradi pretiranega lova in je nekakšen simbol okrutnega vpliva človeka na občutljiv ekosistem. Visok je bil okoli enega metra, okoren, leteti ni znal, njegovi najtesnejši sorodniki so golobi. Prvič so ga videli nizozemski mornarji leta 1598, izumrli so 70 let po odkritju. Mavricijska vlada je prepovedala izvoz dodovih kosti, večino teh so našli v močvirju Mare aux Songes, poleg dodovih so našli kosti nekaterih drugih izumrlih vrst z Mavricija, dražbarji pa ne verjamejo, da se bo kaj podobnega še kdaj pojavilo na trgu.