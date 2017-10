Z optično iluzijo ustavili tekače

Britansko podjetje Casa Ceramica se ukvarja s prodajo talnih ploščic. Nedavno so pritegnili veliko pozornost, ko se je na spletu pojavila fotografija hodnika v njihovih poslovnih prostorih. S pomočjo 400 ploščic so ustvarili optično iluzijo, da tla niso ravna, s čimer poskušajo ljudem preprečiti, da bi tekli po hodniku. Očitno jih je tek pošteno motil, zdaj pa nekateri celo postojijo, da bi se prepričali, ali so tla sploh ravna. Iz posnetkov je razvidno, kot da je v tleh velika luknja. In druga zanimivost: če si vse skupaj ogledamo z druge strani hodnika, se luknja spremeni v izboklino.

To pomeni, da ljudje v obe smeri hodijo previdneje. »Ploščice smo postavili tudi zato, da bi gostom pokazali, da lahko naredimo veliko več, kot si večina predstavlja,« je povedal predstavnik podjetja Harry Molyneaux. »Ljudje se zelo začudijo, ko vstopijo, je pa res, da se učinek še poveča, če vse skupaj fotografiramo. Tla so popolnoma ravna, po njih je varno hoditi.«