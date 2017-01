Z močjo svojih misli videl skozi zaprta vrata

Zgodbe o ljudeh z nadnaravnimi sposobnostmi so nekaj vsakdanjega, a večinoma se teh nenavadnih dogodkov ne da preveriti. V 70. letih prejšnjega stoletja je bil v Združenih državah popularen samooklicani izraelski telepat Uri Geller. Nedavno so postali javnosti dostopni dokumenti, ki razkrivajo, da je Gellerja leta 1973 en teden testirala ameriška obveščevalna agencija Cia, in sicer na raziskovalnem inštitutu Stanford. Možakar, ki naj bi z močjo svojih misli ukrivljal žlice, naj bi bil del skrivnih testiranj v programu Stargate, ta je proučeval nadnaravne moči in možnosti njihove uporabe kot orožje. Izsledki raziskav so bili hranjeni kot strogo zaupni, zdaj pa je bilo vseh 800.000 dokumentov sproščenih, skupno neverjetnih 13 milijonov strani.



Uri Geller je bil v ustanovi osem dni, v tem času so znanstveniki opravljali najrazličnejše poskuse, med drugim vizualne in jezikovne teste. Tako so izbrali naključno besedo iz slovarja, nato so jo naslikali in sliko nalepili na zunanjo stran vrat sobe, v kateri je sedel Geller. On jo je moral nato naslikati, ne da bi jo videl, le z uporabo svojih posebnih moči. Uspelo mu je zadeti sliko sončnega sistema, grozdja in laboda. Čeprav je velikokrat tudi zgrešil, je Cia na koncu zapisala: »Ob proučitvi rezultatov testiranj smo prepričani, da je prepričljivo in nedvoumno dokazal, da ima nadnaravne sposobnosti.«



Agencija je dokumente morala razkriti, potem ko so aktivisti za svoboden dostop do podatkov zahtevali njihovo objavo in to na koncu dosegli s tožbo na sodišču. Med drugimi objavljenimi dokumenti so zanimivosti, kot so recept za nevidno črnilo in podatki o neznanih letečih predmetih. Projekt Stargate so ustavili leta 1998, ker so bili rezultati slabi in niso priskrbeli nedvoumnih dokazov. Radovedneži si lahko podatke ogledajo v spletni knjižnici Cie.