Z mitraljezom nad izterjevalce

MOSKVA – Anton Maltsev je bivši član ruskih posebnih vojaških enot in veteran vojn na Kosovu in v Čečeniji. Nedavno ga je sodišče oprostilo, ker je svoj moskovski dom spremenil v trdnjavo, polno orožja, pasti in celo doma izdelanega zunanjega skeleta iz titana.



Njegova zgodba je prišla v medije leta 2016, ko je ekipa za odstranjevanje bomb vlomila v njegov dom, potem ko se je skupina izterjevalcev ujela v njegovo past s solzivcem. Doma je imel ojačana vrata, mitraljeze, pištole, granate in osem kilogramov eksploziva. Največ zanimanja pa so pritegnili skelet in neprebojna čelada ter jopič. Prav zaradi tega so mu dali vzdevek Jekleni mož iz Rusije.



Težave so se začele, ko je pri banki Rosbank vzel posojilo, ki ga ni zmogel vračati. Tako so na njegova vrata potrkali izterjevalci. Najprej so mu zgolj ustno grozili, kmalu pa so postajali bolj nasilni. Na neki točki ga je zaskrbelo za varnost družine, zato je najel stanovanje, v katero je skrivoma preselil ženo, sebe pa je začel oboroževati. Lastni dom je spremenil v trdnjavo, polno pasti. »Nekega dne mi je pošlo potrpljenje, skril sem ženo in se oborožil. Želel sem živeti.« Žena pritiska ni več prenesla in ga je zapustila, njegov dolg pa je že presegal 95.000 evrov. Banka se ga je odločila izterjati z izvršbo in prodajo njegovega doma, a v stanovanje niso mogli vstopiti niti s težkim orožjem. Šele posebnim enotam je uspelo vlomiti, policija pa ga je aretirala. Psihologi so pozneje pričali njemu v prid, saj naj bi trpel za paranoidno motnjo, zaradi katere se še vedno zdravi.