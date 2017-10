Z jogurtom do turistov

Skupina Bolgarov se sklanja nad učbeniki in se muči s težko izgovorljivimi mandarinskimi besedami in pismenkami. A ne odpravljajo se na Kitajsko – Srednje kraljestvo prihaja k njim. In to zaradi jogurta. »Težko je. Precej odločen moraš biti, da ne odnehaš,« pravi 66-letna upokojenka Cvetka Radkova, ki se je udeležila tečaja mandarinščine v vasi Momčilovici na jugu Bolgarije. Toda njena 37-letna hči Veselina, ki jo spremlja devetletna hčerka, zna izgovarjati že cele stavke v kitajščini.

Kitajci v Momčilovicih

Le malo Evropejcev, pa tudi ne ravno veliko Bolgarov, je že slišalo za vas, ki leži visoko v gorovju Rodopi. Na Kitajskem pa beseda Momčilovici prikliče podobe skrivnostnosti, čudežnosti in dolgega življenja, saj se tako imenuje tekoči jogurt, ki je na Kitajskem prava modna muha. Poleti letos so Momčilovici gostili na stotine kitajskih turistov, ki so se udeležili že tretjega bolgarsko-kitajskega festivala jogurta. Po vsej vasi so viseli napisi v kitajščini, ki so usmerjali tuje goste in jih vabili na predavanja o zdravilnih lastnostih jogurta ter pokušine lokalnega sira. Otroci so obiskovalce pozdravljali s kitajskim ni hao in jim delili brošure ter zemljevide v bolgarščini, kitajščini in angleščini. Na festivalu so izbrali kraljico jogurta, ki bo krasila embalažo na Kitajskem priljubljenega izdelka.

»Vsak Kitajec pozna Bolgarijo po dveh stvareh: jogurtu in vrtnicah,« je novinarjem AFP v Momčilovicih povedala Lei Lin iz Šanghaja. Prebivalci vasice so kitajskih obrazov vajeni že od leta 2009, ko je kitajska mlečna družba Bright s seboj odnesla bakterije iz lokalnega jogurta. Z njimi kitajski mlekarji pripravljajo tekoči jogurt, ki ga je mogoče piti po slamici, in to pri sobni temperaturi. Tako je jogurt na Kitajskem postal prava uspešnica. A niso pozabili, kje so dobili mikroorganizme za svoj napitek. Jogurt so poimenovali Momčilovici, na embalažo pa postavili mladenko v bolgarski tradicionalni noši. Stike z vasico so ohranili.

Jogurt, ki ga ni treba shranjevati v hladilniku, je na Kitajskem znan tudi po krajšem imenu mosili'an. Kupiti ga je mogoče v vseh velikih supermarketih, oglašujejo ga tako na televiziji kot tudi na avtobusnih postajah. K njegovi priljubljenosti je prispeval škandal s kontaminiranim mlekom v prahu leta 2008, ki je številne potrošnike preusmeril k mednarodnim ali tradicionalnim mlečnim izdelkom. S sloganom »Čudežna skrivnost vasice, kjer ljudje dolgo živijo – Momčilovici« je mlečni velikan Bright lani prodal za šest milijard juanov tega jogurta, kar znaša 765 milijonov evrov.

»Momčilovici so zasloveli kot vas dolgega življenja, ker tam živi veliko stoletnikov,« je novinarjem na festivalu v Bolgariji povedal Pan Jianjun, tiskovni predstavnik Brighta. Samo med 40 udeleženci tečaja kitajščine v Momčilovicih so kar trije povedali, da imajo sorodnike, ki so starejši od sto let. »Naše raziskave so pokazale, da je ena od skrivnosti dolgoživosti prav lokalni jogurt,« je dejal Pan.

Turistična atrakcija

V Momčilovicih živi 1200 prebivalcev, ki vsako leto gostijo okoli 6000 turistov, med katerimi je okoli 1000 Kitajcev, pravi županja Sijka Surkova. »Število kitajskih turistov raste iz leta v leto zaradi obsežne oglasne kampanje, kar je koristno tudi za nas,« je dodala. Leta 2014 je v vasi potekala tudi kitajska različica resničnostnega šova Survivor, v katerem je sedem kitajskih tekmovalcev živelo pri domačinih in se moralo znajti le s kitajsko-bolgarskim slovarjem.

A Bolgarija po številu kitajskih turistov – lani so jih našteli le 18.500 – močno zaostaja za drugimi državami. Direktni poleti med državama so le sanje. Obiskovalci Momčilovicev morajo v Sofijo ali Plovdiv prileteti z notranjim evropskim poletom, nakar jih čaka dolga in naporna vožnja po lokalnih cestah. A Kitajci, ki so obiskali vasico, pravijo, da je vredno truda.