Z globo nad ljubitelje ajvarja

BEOGRAD – V Srbiji se je začela sezona pečenja paprik za ajvar. Vonjave se širijo tudi med stavbami in parki, pri čemer pa srbski Blic opozarja prebivalce Beograda, naj pazijo, kje so zakurili ogenj za pripravo ozimnice, saj jim za nepravilno uporabo grozi globa 5000 dinarjev (42 evrov). Res je, da Beograjčanom še ni uspelo zažgati strehe, kar se je zgodilo v Borah, niti jim ne grozi zapor, kakor se je to zgodilo kanadskim Srbom, a v svoji iznajdljivosti pri peki paprike morajo biti kljub vsemu previdni.



Na Adi Ciganliji in Košutnjaku stojijo zidani roštilji, le dovolj zgodaj je treba priti.

Številni Beograjčani rdeče paprike pečejo v pečici ali na električnem žaru, toda priprava ajvarja ni poceni šport, še posebno če se ga pripravlja na veliko. Da bi znižali stroške elektrike, se je veliko prebivalcev odločilo za peko na odprtem ognju, saj pravijo, da je ajvar še okusnejši, če se papriko speče nad drvi.

V skoraj vsakem parku se tako lahko najdejo doma narejeni žari, na katerih sosedje izmenično ali skupaj pečejo paprike. In pri tem so precej iznajdljivi, saj za peko uporabljajo stare jeklene rešetke, železne kotle pa tudi trgovinske vozičke in predelane bojlerje. Največja nevarnost pa je odprti ogenj na tleh, ki se ga ne pogasi pravilno, tako da se na sosedski žurki včasih oglasijo tudi gasilci. Če pa za seboj pustijo nered, jim grozi denarna kazen. Komunalna policija je doslej prejela že deset prijav zaradi nepravilnega in o nevarnega pečenja paprik na terasah ali javnih površinah.

Ajvar najpogosteje pripravljajo v beograjskih soseskah Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Rakovica in Palilula pa tudi v središču mesta. Dobri (in legalni) alternativi sta Ada Ciganlija in Košutnjak, kjer stojijo zidani roštilji. A treba je priti že zelo zgodaj.