Z besedami o Međugorju je papež šokiral svet

VATIKAN – Papež Frančišek je izrazil resen dvom o čudežu v Međugorju. Tam naj bi se bila šestim otrokom prikazala devica Marija. »Ženska, ki so jo videli, ni Jezusova mati,« je dejal novinarjem na letalu na poti iz Portugalske, kjer je v soboto razglasil za svetnika brata in sestro, ki se jima je leta 1917 v Fatimi prikazala Marija. Papež je pojasnil, da je cerkvena preiskava v Međugorju pokazala, da obstajajo dvomi o Marijinem prikazovanju, zlasti ker naj bi se to dogajalo večkrat. »Ta domnevna prikazovanja nimajo veliko vrednosti. To je moje osebno mnenje,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Čudež v Međugorju naj bi se bil prvič zgodil junija 1981, ko je šest otrok zatrjevalo, da se jim je na međugorskih pobočjih večkrat zapored prikazala devica Marija, kakor naj bi se bilo zgodilo v francoskem Lourdesu in portugalski Fatimi. Ti dve prizorišči je cerkev potrdila kot sveti mesti, pri Međugorju pa Marijinih prikazovanj ni nikoli potrdila. Ta vasica v BiH se je kljub temu razvila v priljubljeno romarsko središče, ki ga je obiskalo že več milijonov vernikov.