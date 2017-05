Z bananami kupila smrtonosne pajke

DURHAM – Angležinja iz grofije Durham Gemma Price je kot običajno v trgovini kupila tudi banane. Tridesetletnica si je eno privoščila dan pozneje, ko se je vrnila iz fitnesa: »V kuhinji sem vzela banano in šla gor, medtem pa jo lupila. Očitno sem pri tem zdrobila jajčece, ki je bilo na sadežu, a ga nisem opazila. Nenadoma so bili povsod, na stotine pajkov je bilo na mojih rokah, po pižami,« se večerne groze spominja Gemma, ki je z bananami domov očitno prinesla še na stotine strupenih pajkov iz Brazilije. Tako strupeni so, da odrasel človek po njihovem ugrizu umre v le dveh urah.



»Vrgla sem banano na posteljo in pajki so bili povsod, vreščala sem in jih poskušala čim več pokončati. Nekaj jih je zlezlo tudi v sinovo posteljico. Poklicala sem policijo, vprašali so me, ali me je kateri ugriznil. Ko sem povedala, da me ni, so mi ukazali, naj vsi takoj zapustimo hišo, saj gre za eno najbolj strupenih pajkov na svetu,« nadaljuje Gemma, ki je pograbila sedem mesecev starega sina Lea in stekla iz hiše. K sreči njena mama stanuje na drugi strani ulice. V njeno hišo so vkorakali iztrebljevalci in jo dodobra zaplinili, Gemma pa se je smela vrniti šele po treh dneh.



Ko je prišla k sebi, je poklicala trgovino, v kateri je kupila banane, da bi jih opozorila na nevarnost, uslužbenci pa so ji rekli, naj prinese nazaj banane in pajke in vrnili ji bodo kupnino. »Smešno, le kdo bi hodil naokoli s strupenim pajkom v torbici? Ko sem poklicala upravo trgovine in jih obvestila o težavi, so mi rekli, naj dobro strepem otrokova oblačila.«



»Upam, da bo moja zgodba pomagala ljudem, da se bodo zavedali te težave. Če bi bili pajki večji, bi se morda končalo drugače,« pravi Gemma, ki dela kot kuharica in se je sicer že srečala z eksotičnimi pajki, nekoč jo je ugriznila črna vdova, zaradi česar je morala poiskati zdravniško pomoč.



Brazilski potujoči pajki živijo v tropskih predelih Južne Amerike, leta 2010 so jih uvrstili v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj strupeni pajki na svetu. Njegov strup povzroči ohromelost mišic, tudi težave z dihanjem, v skrajnih primerih dihalno odpoved zaradi ohromelosti dihalnih mišic. Strup povzroča tudi izjemno bolečino, izzove lahko erekcijo, ki traja ure, po njej pa je moški najpogosteje impotenten. Potujoči pajki so dokaj veliki, njihovo telo v dolžino meri od 2 do 5 centimetrov, z razponom nog pa od 10 do 13 centimetrov; večinoma so rjave barve, čeprav je ta lahko različna glede na njihov življenjski prostor. Ime potujoči je dobil, ker se ponoči premika po džungli, namesto da bi kot večina drugih pajkov spletal mreže. Čez dan se skriva v bivališčih termitov pod porušenimi drevesi, pogosto pa je tudi v šopih banan, zato jim pravimo tudi bananji pajki. Z njimi pogosto potuje na drugi konec sveta in se lahko pojavi celo na policah trgovin.