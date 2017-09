Vzklikali so: Nočemo iz EU!

LONDON – Pred britanskim parlamentom se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo izstopu Velike Britanije iz EU. Protestniki so se iz središča mesta odpravili proti britanskemu parlamentu, kjer so oblečeni v modro in rumeno, tradicionalne barve EU, izrazili željo po obstanku v EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po oceni prirediteljev protesta je na njem sodelovalo približno 50.000 ljudi. Pred prihodom do parlamenta so se protestniki ustavili še pred sedežem premierke Therese May na Downing Streetu in izrazili svojo nezadovoljstvo z izstopom države iz EU, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti prihajajo v času glasovanja spodnjega doma parlamenta o zakonu, ki bo ukinil nadvlado evropske zakonodaje nad nacionalno in državo pomaknil bliže brexitu. Vlada bo več kot 12.000 evropskih uredb prenesla v nacionalno zakonodajo. Mayeva je poslance pozvala, naj potrdijo zakon, ki mu opozicija nasprotuje, češ da si vlada z njim prisvaja preveč pooblastil.