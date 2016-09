Vzela sta se, čeprav je bilo smrtno nevarno

DAIRY QUEEN – Onadva sta dokaz, da resnična ljubezen ne pozna meja. Američana Katie in Dalton Prager sta se spoznala kot najstnika, ki sta se vsak zase borila proti cistični fibrozi, bolezni, ki najprej napade pljuča, vpliva pa tudi na črevesje in druge organe.



Začelo se je prek facebooka: ko je Katie izvedela za Daltonovo bolezen, mu je prek facebooka poslala dobre želje in se ponudila, da bo njegova prijateljica, opora v težkih trenutkih, ki jih je prestajala tudi sama. »V začetku sva se pogovarjala o najini bolezni, potem pa sva se vse bolj spoznavala in zaljubila,« pravi Katie. Dalton se je 28. avgusta 2009 šest ur vozil iz St. Charlesa v Dairy Queen, da bi jo prvič videl v živo. Zdravniki so ju svarili, da ni najbolj pametno, da sta par, saj bi Katie od Daltona lahko pobrala nevarno bakterijo, ki bi ji še bolj uničila pljuča. Vendar sta bila trmasta, njuna ljubezen je bila močnejša: sklenila sta, da bosta raje skupaj živela pet let bolna kot 20 let narazen, kot so svetovali zdravniki. Leta 2011, ko sta bila stara 20 let, sta se poročila, potovala sta, kupila in posvojila dva psa.



Avgusta 2014 so oba hospitalizirali; novembra tistega leta je Dalton dobil nova pljuča, zdravstveno stanje njegove žene pa se je začelo slabšati. A darovalca niso našli, obupani Dalton je tudi prek interneta pozival ljudi, naj se oglasijo, če poznajo kakega darovalca oziroma bi to radi postali sami. Decembra 2014 so Katie odpustili iz bolnišnice, kmalu so se pojavile težave z dihanjem, a je bolnišnica ni hotela sprejeti, saj zavarovalnica ni več hotela plačevati stroškov bolnišničnega zdravljenja. Operacija je bila predraga, par si je ni mogel privoščiti. Potem so jo sprejeli v univerzitetno bolnišnico Kentucky, a so ji tudi tam povedali, da ne bodo opravili presaditve, in sicer zaradi okužbe, ki jo je prav takrat prestajala. Po nekaj mesecih je vendarle dobila nova pljuča. Zakonca sta nameravala potovati in morda celo napisati knjigo o svoji ljubezni, a je usoda hotela drugače: Katie je zbolela za limfomom, krvnim rakom, odpovedale so ji ledvice. Zdaj mlada ženska živi v hospicu v Kentuckyju, zdravniki pravijo, da novega leta ne bo doživela.

»Življenje sem preživela z ljudmi, zaradi katerih sem srečna. Prosim vas, ne vzemite tega kot pismo, s katerim se odpovedujem boju. To je zadnje, po čemer želim, da se me spominjajo. Bog vas blagoslovi in hvala vam, ker ste šli z mano na to potovanje,« je napisala 26-letna Katie v zadnji objavi na spletni strani, namenjeni zbiranju donacij za zdravljenje. In pogreb. Upa, da bo lahko videla moža, 25-letni Dalton se je moral zaradi težav s pljuči, ki so se pojavile po presaditvi, odseliti nazaj v St. Louis, kjer živijo njegovi starši in zanj skrbijo. Ima pljučnico in je na intenzivni negi, na dovoljenje za pot v Kentucky še čaka. Zakonca sta se zadnjič videla julija, na peto obletnico poroke, v njeni bolnišnični sobi sta skupaj preživela 10 minut. Katie pravi, da se ne boji umreti, ker verjame v boga. In ker ve, da bo videla Daltona, tako ali drugače.