Vse za lepoto

A če so vitko telo, polne ustnice, velike okrogle oči in droben nosek v naših očeh morda nekaj lepega, je v katerem drugem kotičku sveta privlačno pošteno zapolnjeno telo ali pa priostreni zobki. Nismo namreč edini, ki smo za lepoto pripravljeni posegati po skrajnih metodah.



1. Prisilno hranjenje: V Zahodni Afriki, predvsem v Mavretaniji, velja za vrhunec lepote zajetno telo. Ponekod je želja po obilnosti celo tako močna, da starši pošiljajo rosno mlade hčerke v posebne kampe, kjer jih silijo, da zaužijejo tudi 16.000 kalorij na dan, torej osemkrat več od priporočenega dnevnega vnosa. Dobro porejene so bolj zaželene in si lažje najdejo premožnega moža.



2. Daljšanje vratu: Nekatere pripadnice plemena Karen na Tajskem in čez mejo v Mjanmaru nosijo okoli vratu bakrene obroče, katerih teža pritiska na njihove ramenske mišice in jim stiska prsno votlino, vrat je zaradi njih daljši in daljši – tak simbolizira lepoto in eleganco.



3. Brazgotinjenje: V Etiopiji so brazgotine znak lepote in zaznamujejo pomembne življenjske mejnike, denimo začetek pubertete, poroko, rojstvo otroka. Sledi rane na telesu dokazujejo zmožnost prenašanja bolečine, pri ženskah torej zmožnost prenašanja porodnih bolečin. Več ko ima ženska brazgotin po obrazu, privlačnejša je.



4. Ostrenje zob: Nekatera plemena indonezijskega otročka Bali se še vedno oklepajo boleče tradicije ostrenja zob. Med obrednim piljenjem pripadnikom priostrijo zobe v ostre, ozke konice – seveda brez anestetikov. A to je vredno bolečine, saj je nasmeh, poln ostrih konic, tam znak lepote.



5. Spreminjanje oblike oči: Zaradi obsedenosti z zahodnjaško lepoto je v Aziji, predvsem v Južni Koreji, vse bolj priljubljeno kirurško spreminjanje oblike oči. Iz azijskih poševnih v evropejske bolj zaobljene.



6. Diski v ustnicah: V zahodni kulturi si ženske v ustnice za polnejši videz vbrizgavajo polnila, pripadnice afriškega ljudstva Mursi pa si v spodnjo ustnico vstavljajo diske. Z večjim diskom je ženska privlačnejša in bolj zaželena za nevesto. Na začetku pubertete zarežejo mladim dekletom v spodnjo ustnico, odstranijo spodnja zoba in v odprtino potisnejo majhno okroglo ploščico, ki jo v naslednjih mesecih in letih nadomeščajo z vse večjimi in večjimi.



7. Podaljševanje ušesnih mečic: Lepota je odvisna tudi od ušesnih mečic – v kenijskem plemenu Masaji. Za podaljševanje uporabljajo najrazličnejša sredstva, od kamnov in slonjih oklov do paličic in vejic.