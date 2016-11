LONDON – Vsaka država ima nekaj, s čimer se lahko pohvali. Ne pa tudi Slovenija. Tako lahko razberemo iz raziskave, ki jo je opravila spletna stran informationisbeautiful.com, kjer so zbrali vse dostopne podatke s spleta in ustvarili zemljevid, na katerem so se znašle največje prednosti vsake države. Ekipa, ki je ustvarila zemljevid, je uporabila podatke, ki so jih objavili Reuters, Cia, Forbes in Svetovna banka, na tem pa so se znašle skoraj vse države sveta.



Slovenije na njem ne najdemo nikjer, prav tako v razpredelnici, v kateri je Slovenija sicer zapisana, okvirček ostaja prazen. Hrvati so denimo najboljši pri presaditvi in darovanju jeter in ledvic glede na število prebivalcev, Američani prejmejo največ vsiljene pošte, Nemci imajo najlepši potni list, Britanci imajo največ milijarderjev, Singapur se lahko pohvali z najbolj zdravimi prebivalci.

V Srbiji je največ kadilcev, na zemljevidu tako kot Slovenije ni niti BiH.