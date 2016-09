Vroče na nudistični plaži: to se je zgodilo najstnikom

LA TESTE-DE-BUCH – Na nudistični plaži ste goli, mar ne? Obleka tja pač ne spada. A nekaj najstnikov, ki so želeli zgolj zadovoljiti svojo voajerske potrebe, se je odločilo, da tega ne bodo upoštevali.

Ob prihodu na francosko nudistično plažo v obmorskem mestecu La Teste-de-Buch so ostali oblečeni v kopalke in vznemirjali ženske, ki so se kopale gole in se nastavljale sončnim žarkom. Kaj hitro pa so naleteli na »mino«. Ko so prišli do skupine, ki so jo pretežno sestavljale ženske, so fantom, ki so jih provocirali, zažugale, da so na nudistični plaži, zato naj tudi sami slečejo ali pa se poberejo. Tega pa najstniki niso bili pripravljeni storiti, zato je prišlo najprej do besednega obračuna, potem pa še fizičnega. Seveda so se vmešali tudi goli moški, na koncu pa je morala posredovati policija – dva oblečena fanta so pridržali.